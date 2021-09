Weinfelden «Die Amphibien werden von Fahrzeugen zerdrückt»: Naturschützer reichen Einsprache gegen die Motocross-Piste des MXGP ein Nach einem Dialog und Gesprächen im April folgt nun die Ernüchterung: Die Umweltverbände haben Einsprache gegen das Baugesuch für die Motocross-Piste des MXGP eingereicht. Nun muss wohl der Kanton und die Gemeinde über eine Durchführung entscheiden. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 20.09.2021, 16.34 Uhr

Das Schutzgebiet von nationaler Bedeutung befindet sich auf dem Mowag-Testgelände. Bild: Mario Testa

Es ist ein Ort, an dem sich Haas und Laubfrosch gute Nacht sagen. Wo Hochlandrinder Neophyten fressen und der Kammmolch sein einziges Zuhause im Thurgau hat: Das Mowag-Testgelände zwischen Weinfelden und Bürglen ist ein Biodiversitäts-Hotspot, sagen die Umweltverbände. Und genau dort wollen die Organisatoren des MXGP ihre Piste für die WM aufbauen. Am 13. September wurde das Baugesuch für die Motocross-Piste eingereicht. Drei Umweltverbände – Pro Natura Thurgau, Birdlife Thurgau sowie WWF Thurgau – haben dagegen Einsprache eingereicht.

«Ich hatte die Hoffnung, dass wir mit der offenen Kommunikation und der Vermittlung von Ständerat Jakob Stark für einmal nicht als Verhinderer dastehen», sagt Toni Kappeler, Kantonsrat der Grünen und Präsident von Pro Natura Thurgau. Und doch steht er nun hier und berichtet über die Einsprache. «Wir haben ein eigenes Umweltgutachten erstellen lassen und wollten aufgrund des Resultats mit allen Beteiligten das Gespräch suchen», erzählt er. Dazu kam es nicht.

Die grösste Laubfroschpopulation des Kantons ist in der Mowag-Testgrube zu Hause. Bild: Christoph Flory

Das Baugesuch seitens MXGP-Organisatoren sei ohne Absprache mit den Umweltverbänden eingereicht worden, berichtet Kappeler. Und dieses weise erhebliche Mängel auf, sagt er. «Es sind nur die Bauten und baulichen Veränderungen auf dem Gelände eingezeichnet. Die temporären Bauten wie etwa die Tribüne wird im Baugesuch nicht erwähnt.»

3000 Kubikmeter Aushubmaterial jährlich

Dies sei jedoch genau so wichtig. Des Weiteren würden durch die WM jährlich 18’000 Quadratmeter des Schutzgebietes für den Pistenbau zerstört. 3000 Kubikmeter Aushub jährlich auf das Gelände geführt und wieder abgebaut. Es müssten Trucks und Bagger auffahren, um Sprungschanzen und dergleichen zu erstellen.

Robin Stacher vom WWF Thurgau macht klar: «Es ist ein Schutzgebiet von nationaler Bedeutung. Und es geht um eine Tierart, nämlich die Amphibien, die sowieso schon sehr stark unter Druck stehen.» Die Motocross-WM würde zwar erst im Herbst stattfinden. Doch die Bauarbeiten für die Piste starten schon früher, sagt Stacher.

Robin Stacher, WWF Thurgau. Bild: Sabrina Bächi

«Genau zu dieser Zeit sind die Amphibien auf dem Rückzug ins Winterquartier. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch die Fahrzeuge zerdrückt werden, ist hoch.»

Die Startstrecke der Piste befinde sich zudem Mitten über der Magerwiese. Der Plan der Organisatoren sei, diese abzudecken und mit Aushubmaterial zu überdecken. Das könne weitreichende Folgen haben. Höchst wahrscheinlich sei es ein Totalverlust des für die Insekten wertvollen Lebensraums.

Es sei das falsche Gebiet

Braun eingezeichnet ist die Motocross-Piste. Bild: PD

Die Motocross-Piste auf dem Schutzgebiet von nationaler Bedeutung entbehre entsprechend jeglicher rechtlichen Grundlage, erklärt Nina Moser vom Thurgauer Vogelschutz Birdlife. Der Kanton müsse für die ungeschmälerte Erhaltung des Gebiets sorgen. «Das Errichten von Bauten und Anlagen ist beispielsweise untersagt», erklärt Moser. Genauso wie Boden- oder Geländeveränderungen.

Nina Moser, Birdlife, Thurgauer Vogelschutz. Bild: Sabrina Bächi

«Die Panzer fahren zu bestimmten Zeiten und bei bestimmten Orten durch, sie verdichten den Boden und schaffen so Pionierstandorte, die Lebensraum für die Amphibien sind», erklärt sie.

Bei der Motocross-Piste werde jedoch Material hingebracht und am Ende wieder weggenommen, der Gewinn für die Natur sei also gleich null. «Es ist schlicht das falsche Gebiet», resümiert sie. Dabei wird klar: Nicht so sehr das Rennen ist das Problem, vielmehr die Auf- und Rückarbeiten auf dem Gelände und die Überdeckung von wertvollen Lebensräumen.

Toni Kappeler, Pro Natura Thurgau. Bild: PD

Toni Kappeler führt aus, dass man mit der Mowag und deren Testbetrieb über 30 Jahre Erfahrung habe. Die Panzer seien nur zu bestimmten Zeiten auf dem Gelände.

«Ein Naturschutzgebiet nationaler Bedeutung darf nur dann umgenutzt werden, wenn das nationale Interesse höher ist», sagt er.

Bei einer Motocross-WM sei dies nicht der Fall. Auch wenn man sich hier in einer Gewerbezone befinde, das Vorhaben entbehre jeglicher gesetzlichen Grundlage.

Der Kammmolch kommt im ganzen Kanton nur noch im Mowag-Testareal vor. Er ist auf der roten Liste und gilt schweizweit als stark gefährdet. Bild: iStockphoto

Einsprache ist verständlich

Ständerat Jakob Stark fungiert zwischen den Parteien als Vermittler. Am 21. April gab es mit allen Beteiligten einen Augenschein vor Ort, erzählt Stark. Aus dem Treffen resultierte der Auftrag an ein renommiertes Büro, ein Gutachten zur Durchführbarkeit des MXGP zu erstellen. Ein guter Dialog habe damals stattgefunden, nun sei der angedachte Prozess ins Stocken geraten.

«Es kann auch gut sein, dass die Gespräche nun im Rahmen des Einspracheprozesses stattfinden», sagt er. Entweder würden die beiden Parteien einen gemeinsamen Nenner finden oder aber es gibt einen Entscheid von Gemeinde und Kanton. Er bleibe als Vermittler so lange erhalten, wie man den Dialog wünsche.

Jakob Stark, Ständerat SVP. Bild: Andrea Stalder

«Die Umweltverbände zeigen nun, dass sie im Vergleich zum April deutlich zurückhaltender sind», sagt Stark.

Aufgrund der Baueingabe sei dies aber auch verständlich. Offenbar sei den Organisatoren des MXGP der Geduldsfaden gerissen und die Baueingabe ist ohne nochmaliges Gespräch eingereicht worden. Dies bestätigt Willy Läderach in einer Medienmitteilung:

Willy Läderach, CEO MXGP Suisse AG. Bild: Michel Canonica

«Die Stellungnahme der Naturschutzorganisationen zum Gutachten verzögerte sich. Deshalb beschlossen die Organisatoren des MXGP das Baugesuch einzureichen, um keine wertvolle Zeit zu verlieren.»

Weiter wolle man sich jedoch nicht dazu äussern, da man sich in einem laufenden Verfahren befände, sagt Willy Läderach.