Lichte Weite im Sonnenwinkel - drei Gebäude sind weg

Weinfelden Der Sonnenwinkel: Vom Wohn- und Arbeitsquartier zur zwischenzeitlichen Schutthalde – ein Augenschein Seit fünf Wochen laufen die Abbrucharbeiten im Zentrum von Weinfelden. Das Areal, auf dem in den kommenden zwei Jahren eine Grossüberbauung mit 61 Wohnungen entsteht, präsentiert sich momentan als lichte Weite. Mario Testa Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.10 Uhr

Blick auf die Baustelle: Mit seinem Bagger schaufelt Jack Lieberherr den Bauschutt in den LKW. In den Containern sammelt er Recyclingmaterial. Bild: Mario Testa

Sechs Jahre lang stand er leer, nun ist er nicht mehr. Viele Zaungäste von Jung bis Alt haben in den vergangenen Wochen an den Abschrankungen Halt gemacht und dem Bagger zugeschaut, wie er sich durch Beton, Stahl und Holz gefressen hat. Das Gebäude wurde immer kleiner und der Schutthaufen immer grösser.

Die Rede ist vom Wohnblock im Sonnenwinkel in Weinfelden. Von den ehemals 24 Wohnungen ist bis auf das Kellergeschoss nichts geblieben. Maschinist Jack Lieberherr hat mit seinem Bagger die drei Gebäude Prandini, Spiwal und MFH Sonnenwinkel gebodigt. Von den Zuschauern hat er aber nichts mitbekommen. «Ich muss mich auf das Gebäude und meine Arbeit konzentrieren», sagt Jack Lieberherr.

Maschinist Jack Lieberherr. Bild: Mario Testa

«Die grösste Herausforderung für mich ist, dass nichts unkontrolliert zusammenfällt und Schäden an Nachbargebäuden anrichten könnte.»

Am anspruchsvollsten sei der Abbruch des Spiwal-Gebäudes gewesen, da es sehr nahe am Nachbargebäude und der Strasse stand. «Deshalb haben wir auch einen Vorhang aufgezogen, dass da nichts runter fällt.»

Recycling während des Abbruchs

Während seiner Abbrucharbeit sortiert Lieberherr mit seinem Bagger bereits die verschiedenen Materialien aus. Mehrere Container stehen dafür parat. «Holz, Stahl, Brennbares, Gips und Isolation müssen wir vorzu separieren. Wenn ich einfach einen Haufen machen würde und erst im Nachhinein sortiert würde, käme das viel zu teuer.»

Seit 33 Jahren arbeitet Jack Lieberherr für die Firma Ed. Vetter AG. «Ganz zu Beginn haben wir damals noch nichts recycelt. Aber schon bald musste ich anfangen auszusortieren. Anfangs noch grob, heute sehr fein.» Entsprechend breit ist die Palette von Werkzeugen, welche Lieberherr an seinen Bagger hängen kann: Ein Hammer, ein Magnet, eine Sortier- und eine Betonzange sowie zwei Schaufeln liegen parat.

In den kommenden Tagen wird der Hammer häufiger zum Einsatz kommen. Noch gilt es für «dä Jack vom Vetter» das Kellergeschoss und die Bodenplatte des Mehrfamilienhauses zu entfernen. «Da müssen wir sicher teilweise spitzen, aber allzu viel Armierungseisen wird in diesem alten Gebäude wohl nicht verbaut sein.» Er ist optimistisch, den ganzen Rückbau plangemäss bis in drei Wochen abschliessen zu können. «Wir hatten anfangs etwas Verzug wegen der vielen Werkleitungen, aber jetzt sind wir auf Kurs.»

Dankbarer Platz für Übungen der Blaulichtorganisatoren

Vor dem Abbruch diente das Mehrfamilienhaus auch noch mehreren Übungszwecken. So trainierten Ostschweizer Polizisten Ende September Sprengungen im leerstehenden Gebäude. Und wiederum eine Woche später nützte auch die Feuerwehr Weinfelden das Gebäude für eine Übung.

So soll die künftige Überbauung Sonnenwinkel zwischen Bankstrasse (oben) und Schulstrasse (rechts) aussehen. Bild: PD

Nach dem Rückbau beginnen im Sonnwinkel die Erdarbeiten. Sie dauern laut der Totalunternehmung Motivo AG aus St.Gallen etwa vier Monate. Danach beginnt der Aufbau der neuen Überbauung mit 61 Wohnungen. Bauherrin ist die Pensionskasse Thurgau. Mit dem Bauabschluss rechnet die Bauherrin im Herbst 2023.