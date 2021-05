Weinfelden Der scheidende Gerichtspräsident sagt: «Ich freue mich auf Shorts und Poloshirt» Pascal Schmid, Präsident des Bezirksgericht Weinfelden, hat heute nach zwölf Jahren im Amt seinen letzten Arbeitstag. Bevor er in die Advokatur wechselt, gönnt er sich eine dreimonatige Bildungsreise in die USA. Mario Testa 31.05.2021, 04.10 Uhr

Pascal Schmid im Gerichtssaal. Heute endet seine zwölfjährige Präsidentschaft des Bezirksgerichts Weinfelden. Bild: Mario Testa

Was gab es in den letzten Wochen für Sie am Bezirksgericht Weinfelden (BGW) noch zu tun?

Im Vordergrund stand die Übergabe der Geschäftsleitung an meine Nachfolgerin Claudia Spring. Hinzu kam die Übergabe einiger pendenter Fälle. Daneben lief das Tagesgeschäft ganz normal.

Wie teilt sich die Arbeitszeit im Gerichtspräsidium auf?

Die Geschäftsleitung nimmt etwa 20 Prozent der Arbeitszeit in Anspruch. Der Rest ist Richtertätigkeit.

Wechseln Sie ab morgen übergangslos in die Advokatur?

Nein, ich mache zuerst einen zwölfwöchigen Studienaufenthalt in den USA. Primär ist es ein Sprachaufenthalt, kombiniert mit etwas Juristerei und natürlich auch Reisen. Ich freue mich auf Shorts mit Poloshirts statt Anzüge! Am 1. September trete ich dann als Partner bei Muri Partner Rechtsanwälte in Weinfelden ein.

Welches Spezialgebiet wollen sie künftig als Anwalt bearbeiten?

Als Richter bin ich breit aufgestellt. Ich habe rund 18 Jahre Berufserfahrung, davon zwölf am Gericht. Mein Schwerpunkt liegt im Zivil- und Strafrecht. Alles andere lasse ich auf mich zukommen.

Was hat sich in den vergangenen zwölf Jahren gewandelt in der Arbeit als Bezirksrichter?

Pascal Schmid anlässlich seiner 100-Tage-Bilanz im Juni 2009. Bild: Susan Basler

Die Digitalisierung hat Einzug gehalten. Da hat sich viel verändert. Auch die Gesellschaft hat sich verändert, der Respekt vor dem Gericht ist nicht gerade gestiegen. Auch unter den Anwälten ist die Kollegialität kleiner geworden und der Ton im Gerichtssaal aggressiver. Der Standort des Gerichts hat sich auch verändert, anfangs waren wir noch am Malerberg. Es ist ein völlig anderes Gericht als zu Beginn. Wegen des Zusammenschlusses mit dem Bezirk Bischofszell, der Eingliederung von drei Hinterthurgauer Gemeinden und der neuen Prozessordnungen.

Stellen Sie auch Veränderungen fest, was die Art der Gerichtsfälle angeht?

Es gibt heute viel weniger Strafrechtsfälle. Sie machen seit 2011 noch rund zehn Prozent unserer Tätigkeit aus, der ganze Rest ist Zivilrecht. Früher mussten Leute noch wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht erscheinen. Heute werden Delikte mit bis zu sechs Monaten Freiheitsstrafe direkt von der Staatsanwaltschaft per Strafbefehl abgehandelt. Innerhalb der Zivilrechtsfälle hat das Familienrecht zugenommen. Scheidungen und Eheschutzverfahren gibt es deutlich mehr. Es gibt immer kompliziertere Familienverhältnisse, beispielsweise Patchwork-Familien, unterschiedlichste Nationalitäten, Ehegatten, die sich sprachlich kaum verständigen können, und Kinder, die plötzlich zwei Mütter haben wegen einer Geschlechtsänderung.

In Ihre Zeit als Gerichtspräsident fiel auch die Einführung der Schweizer Prozessordnungen. Wie hat sich das ausgewirkt?

2011 war ein Jahrhundertschritt im Schweizer Gerichtswesen mit der Vereinheitlichung des Prozessrechts. Zuvor gab es 26 kantonale Zivilprozessordnungen und 26 kantonale Strafprozessordungen. Dieser Wandel ist vergleichbar mit jenem von 1912, als OR und ZGB kamen. Ab da war das Zivilrecht einheitlich, die Prozesse aufgrund der verschiedenen Prozessordnungen aber nicht. Das war speziell – historisch und politisch erklärbar, sachlich aber nicht.

Welche Ihrer Prozesse haben Sie am meisten beschäftigt?

Sicher der Fall mit der lebenslänglichen Verwahrung als junger Gerichtspräsident. Auch der Fall Jan Ullrich, vor allem wegen der grossen Öffentlichkeit. Auch mein allerletzter Fall im Mai hat mich sehr beschäftigt. Ein Mann, der auf seine Ehefrau einsticht in einem Anfall von Wahn, ist zu 100 Prozent schuldunfähig, weil er sein Verhalten in diesem Zeitpunkt gemäss den Psychiatern nicht steuern konnte.

Eine Medienschar vor dem Weinfelder Rathaus im Juli 2015: Ex-Radprofi Jan Ullrich war damals angeklagt, weil er einen schweren Verkehrsunfall bei Birwinken verursacht hatte. Bild: Benjamin Manser

Wo haben Sie Schwerpunkte gesetzt?

Bürgerfreundlichkeit, Urteile für Nichtjuristen verständlich machen, wenig Pendenzen und Gesetze konsequent anwenden.

Sie haben Ihren Rücktritt früh kommuniziert im vergangenen Herbst. Haben sie den Entscheid zwischenzeitlich bereut?

Ich habe den Entscheid nie hinterfragt und nie bereut. Aber es war natürlich schon auch emotional, vor allem in den letzten Wochen. Einfach sind solche Veränderungsprozesse nie.

Welche Reaktionen haben Sie nach ihrer Rücktrittsankündigung erhalten?

Zum Glück kam keiner und sagte: endlich! Im Ernst: Negative Rückmeldungen habe ich keine erhalten. Nach zwölf Jahren ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Mit 50 Jahren hätte ich diesen Schritt in die Privatwirtschaft vielleicht nicht mehr gewagt. Am Bezirksgericht bleiben wäre für mich der bequemere Weg gewesen, aber nicht mein Weg.

Haben Sie nun Lust, in der Politik mehr anzugreifen oder nach Höherem zu streben?

Pascal Schmid spricht als SVP-Politiker im Grossen Rat Thurgau. Bild: Reto Martin

Die Arbeit im Kantonsrat macht mir Freude, das Politisieren fasziniert mich. Meine neuen Freiheiten werde ich schon noch geniessen (lacht).

Liebäugeln Sie mit dem Stadtpräsidium in Weinfelden?

(Lacht) Nein, nein, ich gehe jetzt in die Advokatur. Weinfelden bleibe ich aber treu.

Was wünschen Sie Ihrem Team am Bezirksgericht?

Ich wünsche dem super BGW-Team nur das Beste, ganz besonders meiner Nachfolgerin Claudia Spring. Allen Richterinnen und Richtern wünsche ich viel Weisheit, die nötige Konsequenz und Mut zum Entscheid.