Weinfelden Der SC Weinfelden ist gerne Gastgeber für die Nati Am Samstag und Sonntag trägt die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft zwei Spiele gegen Lettland in der Güttingersreuti aus. Die Veranstalter hoffen auf viele Fans. Mario Testa 28.04.2022, 04.55 Uhr

Das Eis in der Güttingersreuti trocknet langsam ab. Am Mittwoch hat Eismeister Markus Länzlinger es frisch gemacht. «Am Dienstag hat der Eishockeyverband noch seine Werbungen eingelegt», sagt er. Normalerweise, hätte es seit knapp einem Monat gar kein Eis mehr in der Halle. «Aber wegen den Testspielen der Nati haben wir einen Monat verlängert. Wir konnten auch gut überbrücken, die Hockeytalente aus der Ukraine haben in der Zwischenzeit bei uns trainiert.»