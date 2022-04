Weinfelden Der falsche Weg oder die falsche Absicht? So verlief das Podium zur Abstimmung über das Areal Bankstrasse Am Donnerstagabend haben vier Politiker über die Abstimmungsvorlage zur Bankstrasse debattiert. Zahlreiche Interessierte fanden den Weg in den Rathaussaal, um dem Podium zuzuhören. Dabei zeigen sich vor allem zwei Dinge: Die Geschichte des Areals ist lang und kompliziert – und: So uneins ist man sich eigentlich gar nicht. Sabrina Bächi 22.04.2022, 16.25 Uhr

Die vier Podiumsteilnehmer: Martin Müller (GP), Matthias Riggenbach (GLP), Stadtpräsident Max Vögeli (FDP), Manuel Strupler (SVP). Bild: Sabrina Bächi

Im Mittelpunkt an diesem Abend standen fünf Männer, deren Vorname mit Ma beginnt. Wohl ein Zufall, denn danach hört es bald auf mit den Gemeinsamkeiten. Thurgauer Zeitung-Redaktor und Moderator Mario Testa leitete das Podium im Weinfelder Rathaussaal zur Abstimmung über das Areal Bankstrasse. Zu seiner linken bekräftigen Martin Müller (GP) und Matthias Riggenbach (GLP) die Argumente der Initianten. Ihnen gegenüber stehen Manuel Strupler (SVP) und Stadtpräsident Max Vögeli (FDP). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man sich gar nicht so uneinig ist. Nur über den Weg, wie das Ziel einer guten Überbauung des Bankstrassenareals zu erreichen ist, findet man keinen Konsens.

Der Grundtenor der Initianten ist klar: Das Areal an der Bankstrasse ist an bester Lage und die Stadt hat genügen Geld, um dort eine Überbauung zu realisieren. «Ideen, was dort entstehen soll, gibt es viele», sagt Martin Müller. Er nennt günstigen Wohnraum oder Platz für stadtnahe Institutionen als Beispiele. «Aber wie will man dann ein gemeinsames Projekt finden, wenn alle mitbestimmen können? Dann findet man nie einen Konsens», hält Manuel Strupler dagegen. Matthias Riggenbach entgegnet: Viele Ideen zusammenzubringen sei das Grundprinzip der Demokratie.

Matthias Riggenbach, GLP Bild: PD

«Denn wir alle sind die Stadt», sagt er.

Fakt ist, dass die Initianten in drei Wochen rund 900 Unterschriften zusammenbrachten, die nun zu dieser Abstimmung am 15. Mai führen. «Die Weinfelderinnen und Weinfelder wollen mitbestimmen», betont Riggenbach.

Strupler will eine Genossenschaft gründen

Dagegen lasse sich auch nichts einwenden, sagen Strupler und Vögeli. «Aber die Initiative verspricht den Stimmberechtigten etwas, was man nicht einhalten kann», sagt Strupler. Nämlich, dass die Stimmbürger am Ende mitentscheiden könnten. Strupler hält es deshalb für den falschen Weg, das Problem der Mitbestimmung über eine Initiative zu lösen.

Manuel Strupler, SVP Bild: Mario Testa

«Viel besser wäre eine Genossenschaft, die dieses Land bebaut. Da beteilige ich mich gern mit 10'000 Franken», sagt er.

Dabei wird klar: Die Geschichte der Bankstrasse ist lang. Seit rund sieben Jahren diskutieren Parlament und Stadtrat über dieses Geschäft. Vor allem in den vergangenen drei bis vier Jahren war es ein ständiges Hin und Her. Stadtpräsident Max Vögeli wirft den Initianten denn auch Wankelmütigkeit vor. Bereits bei der Abstimmung über das neue Sicherheitszentrum sei klar gewesen, dass das Areal Bankstrasse aus der öffentlichen Zone in die Dorfzone überführt werden soll. Dass die Stadt nun in dieser Zone selbst etwas bauen soll, hält er für unrealistisch.

Stadtpräsident Max Vögeli, FDP Bild: Donato Caspari

«Es ist nicht die Aufgabe der Stadt, in den Wohnungsmarkt einzugreifen.»

«Es war ein verkacheltes Geschäft im Parlament», sagt Strupler. «Der Stadtrat hat auch unserer Meinung nach nicht alles richtig gemacht, aber er hat die Kurve noch gekriegt und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir etwas Gutes daraus machen können, indem wir das Land im Baurecht abgeben.»

Im Baurecht ist das Land 75 Jahre lang weg

Zudem, sagt Max Vögeli, könne der Stadtrat mit einem Wettbewerb auch Leitplanken setzen und Vorgaben machen, die dann der Stadt und der Bevölkerung zugutekämen. Das wiederum, entgegnet Martin Müller, habe er seitens Exekutive so deutlich noch nicht gehört. Auch dass Max Vögeli sich vorstellen könnte, dass eine Genossenschaft das Areal bebaut, sei ihm neu. Doch Müller bleibt dabei:

Martin Müller, GP Bild: Mario Testa

«Wenn wir das Land im Baurecht weggeben, ist es 75 Jahre lang nicht nutzbar für die Stadt. Ein Investor, der dort baut, wird für sich wirtschaftlich entscheiden und nicht zwingend umsetzen, was der Stadt dient.»

Immer wieder fällt der Hinweis, dass dieses Geschäft zur Überbauung des Areals wohl auch besser erst vom neu zusammengesetzten Stadtrat angegangen wird. So erhoffen sich alle Parlamentarier auf der Bühne, dass neuen Schwung in die Sache kommt.

Gegner bringen Argumente der Grünen

Und am Ende schlagen die Gegner der Initiative die Grünen und Grünliberalen mit ihren eigenen Waffen. «Wir müssen den Volkswillen respektieren», sagt Stadtpräsident Max Vögeli. «Man will heute höher, verdichtet und energetisch bauen und da haben wir mitten in der Stadt ein Areal, dass dem nicht entspricht und nun wird ein Neubau auch noch verzögert. Die Parzelle ist derzeit schlecht ausgenutzt, das Gebäude energetisch schlecht und das ehemalige Jugendhaus aus Sicherheitsgründen geschlossen.»

Einig sind sich die Herren, dass die Geschichte rund um das Bankstrassenareal wohl noch länger als fünf Jahre dauern wird. Und Manuel Strupler hält immer wieder fest, dass man sich eigentlich nicht uneins sei, nur eben der Weg unterschiedlich gewählt wurde. Nach einigen Fragen aus dem Publikum schliesst Moderator Mario Testa das von der Interpartei organisierte Podium und leitet zum Apéro über.