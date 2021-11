Weinfelden Designierte Kirchenpräsidentin fordert Frauen auf, mutig zu sein: «Das Wasser ist nicht so kalt, wie man denkt» Die erste designierte Präsidentin des thurgauischen evangelischen Kirchenrates, Christina Aus der Au, sprach mit den Frauen für Weinfelden über ihren Weg als Frau in der Wissenschaft und Kirche. Johanna Lichtensteiger 08.11.2021, 17.00 Uhr

Nina Beerli und Christina Aus der Au sprachen im Zentrum St. Franziskus. Bild: Sabrina Bächi

«Meine Tochter ist ein Anfängermodell und ich werde von einem tollen Netzwerk unterstützt», so begründet Christina Aus der Au, wie sie all ihre Ämter und Interessen unter einen Hut bringt. Am Donnerstag, 4. November, haben die Frauen für Weinfelden zu einem Gespräch mit der designierten Kirchenpräsidentin der evangelischen Landeskirche Thurgau eingeladen. Als ermutigendes Beispiel einer Frau, die selbstständig ihren Weg geht, stellt Moderatorin Nina Beerli sie den rund 30 Gästen vor.

Das Gespräch beginnt mit einem Abriss von Christina Aus der Au Tätigkeiten und ihres Werdegangs, mit Fokus auf ihrem Studium Theologie, Ethik und ihrem Interesse an Umweltethik.

Zitate des Abends «Meint ihr, sie schreien wenn wir sie aus der Erde ziehen? Glaubt ihr, sie sterben?» Christina Aus der Au zum Jäten im Gespräch mit Biologen

«Ich startete beim reinen Denken, hob mit dem Flieger ab und landete bei den Menschen», Aus der Au über ihren Entscheid, Ethik zu studieren.

«Ich hatte das Gefühl, ich spreche eine andere Sprache» - Aussagen zum Studium in einem männderdominierten Gebiet

«Obama war halt auch noch da - aber Merkel hat mich vielmehr beeindruckt», sagt sie zum Evangelischen Kirchentag den sie 2017 präsidierte

«Man wollte keine Luthershow und fand, als Kompromis wäre eine Schweizerin wohl genau richtig», sagt Aus der Au zu ihrer Wahl als Präsidentin des Kirchentages.

Christina Aus der Au sitzt in einem Sessel und erzählt. Bild: Sabrina Bächi

Bei Philosophie fasziniere sie das reine Denken, Ethik sei wieder näher bei den Menschen, sagt die in Märstetten Aufgewachsene. Zur Theologie kam sie, weil sich mit der Bibel auseinandersetzen wollte und vom Gedanken, Gott als eine Beziehung zu sehen, fasziniert war. «Ich kann nicht anders, als an Gott zu glauben.»

Frauen, traut euch!

Angesprochen auf ihre vielen Tätigkeiten sagt Aus der Au: «In die meisten Ämter bin ich hineingerutscht.» Danach habe sie sich oft erst gedacht: «Was mach ich eigentlich?» Doch sie ermutigt alle ins kalte Wasser zu springen.

«Oft ist es nicht so kalt, wie man befürchtet. Ich hätte so vieles verpasst, wenn ich mich nicht einfach getraut hätte.»

Auf «Was muss sich ändern, dass mehr Frauen in Leitungspositionen gehen», antwortet Aus der Au mit drei Punkten. Die Frauenquote, welche animiere ausserhalb des Bekanntenkreises zu suchen, Frauennetzwerke, die verbinden und unterstützen, und schliesslich müssten sich Frauen getrauen. «100 Prozent stimmt eh nie alles.»

Im Anschluss beantwortet Aus der Au Publikumsfragen. Dabei geht es etwa um das Verhältnis zwischen Kirche und Politik. Es lässt sich festhalten, dass Christina Aus der Au sich nicht nur getraut, sondern aus Interesse etwas angeht. Und: Sie glaubt an «die verändernde Macht des Gesprächs», was ihre Antwort auf fast alle Fragen an diesem Abend ist.