Weinfelden Das Centro Culturale Italiano lädt zur Reise ins Schlaraffenland ein Am 6. November wird die Komödie «Cuccagna» im katholischen Pfarreizentrum Weinfelden aufgeführt. Organisiert wird das Theater vom Centro Culturale Italiano. Johanna Lichtensteiger 01.11.2021, 16.30 Uhr

Das Theater «Cuccagna» von zwei Schauspielern und einer Schauspielerin aufgeführt. Bild: PD

«Unser Ziel ist es, die italienische Kultur in der Region zu erhalten», sagt Franco Storniolo, Mitglied des Centro Culturale Italiano (CCI) mit Sitz in Weinfelden. Deshalb führe man nun auch zum zehnten Mal ein Theater durch. Am Samstag, 6. November, kommt das Stück «Cuccagna» auf die Bühne des katholischen Pfarreizentrums Weinfelden.