In Weinfelden lernen Erwachsene, Geschichten zu erzählen

Weinfelden Bühnenspass ohne Lampenfieber: Im Theaterhaus Thurgau lernen Erwachsene in eine Fantasiewelt einzutauchen und Geschichten zu erzählen Am Samstag fand im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden der Theaterworkshop «Geschichten erzählen» statt. Hier konnten Erwachsene lernen, wie man gute Geschichten erzählt und die Kinder erweckten sie in Form eines Theaters zum Leben. Manuela Olgiati 16.01.2022, 16.30 Uhr

Am Lagerfeuer: Die Kinder erwecken die Geschichte auf der Bühne zum Leben. Bild: Manuela Olgiati

Am Samstagmorgen im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden lernen Erwachsene in einem Workshop das Erzählen von Geschichten mit der Schauspielerin und Figurenspielerin Christina Benz. Die Kinder auf der anderen Seite erwecken diese Geschichten mit der Theaterpädagogin Dunja Tonnemacher in einem Theater zum Leben. Benz sagt: