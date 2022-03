Stadt Weinfelden schafft erstmals ein Amt für den Sport

Weinfelden Bernhard Aggeler ist der erste Amtsleiter Sport in Weinfelden Seit diesem Jahr hat das Weinfelder Ressort Sport erstmals ein eigenes Amt. Der Stadtrat hat den 33-jährigen Bernhard Aggeler zum ersten Leiter des Amtes für Sport gemacht. Er koordiniert neu die Aktivitäten und das Personal der Bäder und Sportanlagen. Mario Testa Jetzt kommentieren 04.03.2022, 11.30 Uhr

Stadtrat Valentin Hasler und der neue Amtsleiter Sport Bernhard Aggeler in der Eishalle Güttingersreuti. Bild: Mario Testa

Das Sportangebot in Weinfelden ist gross. Die Stadt führt ein Freibad, ein Hallenbad, die Eishalle und die Sportanlage Güttingersreuti. Als Bereichsleiter führt Tobias Blattmann die Bäder, Markus Länzlinger die Eishalle und Daniel Zelger die Sporthalle sowie die Aussenanlagen in der Güttingersreuti. Was aber fehlt, ist die Gesamtleitung Sport – eine Person, die den Überblick über alle Anlagen behält und sie weiterentwickelt. Nun hat der Weinfelder Stadtrat die Stelle Amtsleiter Sport geschaffen und sie an Bernhard Aggeler vergeben.

«Den Ausschlag für diese Neuerung haben unsere Legislaturziele gegeben», sagt Stadtrat Valentin Hasler, Leiter des Ressorts Kultur, Sport, Tourismus. «Wir überprüfen die Struktur und Organisation der Stadtverwaltung laufend und nehmen Anpassungen vor, wo sie angezeigt sind.» Die Sportinfrastrukturen haben sich stetig weiterentwickelt, nun sei es wichtig, auch die Organisationsstruktur für die Zukunft auszurichten. Weinfelden sei sportlich gut aufgestellt mit Anlagen und Personal, was aber bislang fehlte, war eine koordinative Führung.

«Alle anderen Ressorts haben Amtsleiter, der Sport nicht. Da ziehen wir nun nach.»

Der Entscheid, ein Amt Sport aufzubauen und eine Amtsleitung Sport einzusetzen, gedieh während zweier Workshops, bei denen Stadtpräsident Max Vögeli, Stadtschreiber Reto Marty und Valentin Hasler mitarbeiteten und die von Consultant Werner Grüter geführt wurden. Er hatte die Verwaltung auch schon bei früheren Fragen der Organisationsentwicklung bei den Bädern begleitet.

Vernetzt in der Welt des Sports

Aus rund 40 Bewerbungen für den Posten des Amtsleiters Sport hat sich der Stadtrat für den 33-jährigen Verbandssekretär des Ostschweizer Fussballverbandes entschieden. «Wir wollten jemanden, der im Sport tätig ist und über ein breites Netzwerk in der Sportwelt verfügt. Dazu auch die nötigen Qualifikationen in der Führung mitbringt – über all das verfügt Bernhard Aggeler», sagt Valentin Hasler.

Aggeler hat seine Karriere als Sportartikelverkäufer begonnen, dann als Berufsmilitär gearbeitet und war zuletzt als Verbandssekretär am Hauptsitz in Amriswil tätig. Er schliesst diesen Sommer sein Bachelorstudium in Betriebsökonomie mit Schwerpunkt Sportmanagement ab. «Ich lebe seit sieben Jahren im Thurgau, seit einem Jahr mit meiner Partnerin in Weinfelden. Mir gefällt es sehr gut hier, die Stadt liegt zentral und überzeugt in vielen Punkten», sagt Bernhard Aggeler, der im St.Galler Rheintal aufgewachsen ist.

Erster Arbeitsplatz in der Gütti

Als Erstes werde er sich einen Überblick verschaffen und Gespräche mit allen Mitarbeitern der Weinfelder Sportanlagen führen. Ihm sei Kommunikation sehr wichtig. Seine Aufgabe sei es, Synergiepotenzial besser zu nutzen – sei es beim Personal, den Gerätschaften oder Maschinen –, die Zusammenarbeit der Sportanlagen zu verbessern und eine Strategie für die weitere Entwicklung zu erarbeiten.

Bernhard Aggeler, Amtsleiter Sport Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Die Sportanlagen an sich funktionieren gut. Aber wir müssen schauen, dass wir gegenüber anderen Städten nicht in Rücklage geraten. Und dazu braucht es manchmal auch den Mut, neue Wege zu gehen – und auch mal zu scheitern.» Es ist ihm wichtig, Weinfelden als Sportstadt auch besser zu vermarkten gegen aussen.

«Da gibt es sicher noch Verbesserungspotenzial. Ganz nach dem Motto: ‹Tue Gutes und sprich darüber›.»

Bernhard Aggeler tritt am 1. April seine Stelle in Weinfelden an, anfangs zu 80, ab Juli dann zu 100 Prozent. «Ich stecke derzeit noch im letzten Semester meines Studiums und schreibe meine Bachelorarbeit», erklärt der passionierte Fussball-Schiedsrichter und Velofahrer. Anfänglich wird Bernhard Aggeler sein Büro in der Eishalle Güttingersreuti haben. Die Nähe zu den Mitarbeitern ist ihm wichtig. Alles fange mit der Kommunikation an. «Me mues eifach schwätze mit de Lüüt.»

