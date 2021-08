Jugendprojekt führt an die Politik heran

Das Projekt bietet 16- bis 25-Jährigen, wohnhaft im Bezirk Weinfelden, die Möglichkeit, die Welt der Politik besser zu verstehen. Dies wird mit verschiedenen Anlässen erzielt. Gestartet wird im Regierungsgebäude in Frauenfeld mit Carmen Haag am 29. August um 10:30 Uhr. Am 7. November um 15 Uhr geht es weiter ins Wahlbüro Bischofszell und am 11. Dezember um 17 Uhr auf den Werkhof des Forstreviers Mittelthurgau. Unterstützt wird das Projekt von den Parteien Junge Mitte, jung & aktiv, Die Mitte und EVP. Ein Parteibeitritt ist nicht notwendig und die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen können an maria_naef@gmx.ch oder 078 631 24 26 gesendet werden.