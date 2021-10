Weinfelden Beat Brüllmann ist der höchste Weinfelder und verrät ein Geheimnis über sich Als Chef des Amts für Volksschule ist er wegen Corona grad sehr gefordert. Im Parlament ist er hingegen die Ruhe selbst. Dennoch ist das Amt des Parlamentspräsidenten eine Herausforderung. Im Interview verrät er, wieso. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 08.10.2021, 04.10 Uhr

Beat Brüllmann braucht das Klavierspielen: Es entspannt ihn nach einem anstrengenden Tag. Bild: Ralph Ribi

Was bedeutet das Amt des Parlamentspräsidenten für Sie?

Beat Brüllmann: Es ist eine Anerkennung für meine Arbeit im Parlament, die mich sehr freut.

Warum sind Sie in der Politik gelandet?

Ich habe mich 2001 als Präsident der Weinfelder Primarschulgemeinde beworben und hatte den Eindruck, dass es sinnvoll wäre, einer Partei beizutreten. Als ich 2011 ins Parlament gewählt wurde, kam das überraschend für mich. Ich habe mich zwar auf die Liste nehmen lassen, hatte aber nicht mit einer Wahl gerechnet. Nun bin ich seit zehn Jahren Mitglied des Parlaments.

Weshalb ist es die FDP geworden?

Sie vertritt am ehesten meine Linie und das liberale Gedankengut entspricht mir. Es braucht Regeln in einer Gesellschaft, aber es muss nicht alles geregelt sein.

Sie sind studierter Psychologe und Pädagoge – ist das nicht ein Widerspruch zur Vorstellung, dass in einer Gesellschaft nicht alles geregelt sein muss?

Nein, ich denke, gerade weil ich Psychologie und Pädagogik studiert habe, bin ich dieser Auffassung.

Im Parlament fallen Sie nicht auf mit vielen parlamentarischen Vorstössen. Wie sehen Sie selbst Ihre Arbeit im Parlament?

Ich bin sehr für Rollenklarheit. Man sollte der Exekutive auch den Handlungsspielraum lassen, der ihr zugedacht ist. Nur so bleibt dieser Posten auch attraktiv. Eine Debatte zum Selbstzweck anzuzetteln ist nicht in meinem Sinn. Ich arbeite lieber hinter den Kulissen, an den Fraktionssitzungen. Dort kann man etwas bewegen und schauen, dass der Stadtrat nicht in die falsche Richtung rennt. Erst wenn ich mich nicht gehört fühle, würde ich einen Vorstoss machen. In Weinfelden wird viel Vorarbeit geleistet und wir haben eine sehr gute Geschäftsprüfungskommission, das führt dazu, dass es an der Versammlung nicht mehr so hoch zu und hergeht. Das mag langweilig erscheinen, ist für mich aber ein Zeichen von professioneller Arbeit. Und ganz ehrlich – sechsstündige Sitzungen können ja nicht das Ziel sein.

Als Parlamentspräsident machen Sie einen geübten Eindruck. Geht Ihnen das leicht von der Hand?

Ja und Nein. Ich bin es aus meiner Zeit als Primarschulpräsident gewohnt, Sitzungen zu führen, aber im Parlament muss ich ja immer den Namen des nächsten Sprechers aufrufen, und ich habe ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Bei hoher Konzentration auf die Geschäfte und den Ablauf immer den richtigen Namen zu sagen, ist eine Herausforderung für mich.

Auch in Ihrem Beruf als Chef des Amts für Volksschule sind Sie das Führen von Mitarbeitern gewohnt. Mit der derzeitigen Coronasituation sehen auch Sie sich speziellen Herausforderungen gegenüber. Beispielsweise einer Demonstration vor Ihrem Büro.

Ja, im Moment ist es sehr herausfordernd. Die Meinungen gehen extrem weit auseinander und die Demonstration hat mich schon sehr bewegt. Ich musste mir allerdings auch schon als Primarschulpräsident einiges an negativen Feedbacks anhören.

Sie sind Urweinfelder. Was gefällt Ihnen an der Stadt?

Es ist die Kombination aus Dorf und Stadt. Wir haben ein kulturelles Angebot, der ÖV ist super und es läuft immer etwas. Dennoch hat es den Dorfcharakter behalten.

Wo sehen Sie noch Steigerungspotenzial?

Beim kulturellen Angebot haben wir sicher noch Luft nach oben

Können Sie uns ein Geheimnis über sich verraten?

Ich spiele gern Klavier, um mich zu beruhigen nach einem stressigen Tag. Nur für mich. Im Moment hat es mir Bohemian Rhapsody angetan. Dieser emotionale Ausgleich ist mir sehr wichtig.

Etwas, was offenbar viele Leute über Sie wissen, ist, dass Sie gerne Bier trinken.

Ja, das stimmt. Ich erhalte auch oft ein Bier geschenkt und habe selbst immer etwa drei bis vier Sorten zu Hause.

Nochmals zurück zur Politik. Was finden Sie – gerade auch aus psychologischer Sicht – ist das wichtigste für die parlamentarische Zusammenarbeit?

Das Parlament ist zufällig zusammengewürfelt. Das macht es besonders spannend, aber die Herausforderung liegt darin, andere Meinungen zu akzeptieren, oder zumindest die Position des Gegenübers nachzuvollziehen. Generell finde ich, man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen. Es braucht Gelassenheit und Bescheidenheit und das Vertrauen, dass es schon so kommt, wie es muss.