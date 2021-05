Weinfelden Baugesuchs-Flut: Auf den Ämtern schieben die Mitarbeiter Überstunden Es wird gebaut, was das Zeug hält. In diesem Frühling müssen die Mitarbeiter des Bauamts Weinfelden die Hälfte mehr Gesuche bearbeiten, auch in den umliegenden Gemeinden stapeln sich die Gesuche. Das geht ans Eingemachte. Mario Testa 04.05.2021, 04.20 Uhr

Besonders Gartengestaltungen sind derzeit hoch im Kurs. Das merken die Bauämter der Region. Bild: Mario Testa

In den Büros des Weinfelder Bauamts brennt derzeit auch Abends noch manchmal Licht. Die Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, sie müssen eine Flut von Baugesuchen bearbeiten, wie es Bauamtchef Martin Belz so noch nicht erlebt hat:

«Wir haben derzeit eine Flut von Baugesuchen zu bewältigen.»

Verglichen mit den Vorjahren gingen in den ersten vier Monaten mehr als die Hälfte Baugesuche mehr ein. Sie betreffen sowohl grössere Bauten als auch viele kleinere wie Garten-Neugestaltungen oder Heizanlagen. «Im Bereich der Bauvorhaben mit grossen Volumen hatten wir schon in den Vorjahren ein hohes Niveau. Aber wo es viel mehr sind als sonst, ist bei Umgebungsarbeiten und der Wärmeerzeugung.»

Alleine für Erdsondenbohrungen, Wärmepumpen oder dem Ersatz von Heizungen gingen über ein Dutzend Baugesuche ein, nochmals so viele für Umgebungsarbeiten. Über die Gründe für die starke Zunahme kann Martin Belz nur spekulieren: «Ich nehme an, bei den Gärten soll das eigene Daheim aufgewertet werden. Gerade jetzt, wenn man nicht so einfach in die Ferien fliegen kann, scheint das ein Bedürfnis zu sein.»

Zeit für Abklärungen im Privaten

Im Bereich der vielen Bohrungen für Erdwärme vermutet Belz, dass die Leute viel Zeit hatten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. «Gerade Erdsonden sind ja nicht die günstigste Lösung. Aber die Leute haben sich mit dem Thema befasst und warten nun nicht mehr, bis ihre alte Heizung den Geist aufgibt.»

Martin Belz, Bauamtchef Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Aus Sicht der Energiestadt Weinfelden ist es natürlich eine willkommene Entwicklung, wenn immer mehr Leute mit Erdwärme oder Wärmepumpen heizen.»

Die ganze Arbeitslast zu erledigen, fordere sein Team im Bauamt sehr. «Aber ich habe ein super Team. Es sind alle bereit, Überzeit zu leisten, um die Dienstleistung an den Einwohnern von Weinfelden einigermassen fristgerecht erbringen zu können.» Seine Mitarbeiter seien sehr verantwortungsbewusst und trotzdem: «Wir haben derzeit schon Mühe, nachzukommen.»

Mehr Personal habe er jedoch nicht angefordert beim Stadtrat. «Diese Welle kann auch wieder verschwinden, so schnell sie gekommen ist», sagt Belz. «Ich denke, die Baugesuchs-Flut ist ein vorübergehendes Phänomen. Dazu kommt, dass die Bauzonenreserven in Weinfelden nicht mehr sehr gross sind. In den vergangenen Jahren wurde sehr viel gebaut.»

Landgemeinden stark betroffen

Auch in den umliegenden Landgemeinden ist die Baugesuchs-Flut zu spüren. «Wir haben auch sehr viele Gesuche zu bearbeiten derzeit», sagt Thomas Bitschnau, Gemeindepräsident von Berg. «Es kommen viele Umbaugesuche rein, die gehen Richtung innere Verdichtung. Dazu kommt, dass wir mit der Benzenwies 2 ein neues Einfamilienhaus-Quartier erschlossen haben und dort viel gebaut wird.»

Thomas Bitschnau, Gemeindepräsident Berg. Bild: Mario Testa

«Das Ganze ist sehr anspruchsvoll, weil sehr viele Gesuche noch pendent sind – man muss ja nicht nur bewilligen, es braucht auch Vorgespräche und weiteres. Dazu gibt es das eine oder andere Verfahren, wenn etwas nicht passt.»

Von der personellen Situation her, sei die Gemeinde Berg deswegen knapp dran. Aber erhöhen könne er den Etat nicht so ohne weiteres.

Thomas Ochs, Gemeindepräsident Amlikon-Bissegg. Bild: Mario Testa

Auch in Amlikon-Bissegg trudeln derzeit besonders viele Baugesuche ein. «Pools, Wintergärten und Umgebungsarbeiten sind derzeit hoch im Kurs», sagt Gemeindepräsident Thomas Ochs. «Die Leute sind zu Hause und haben Zeit, sich mit ihrem Haus zu beschäftigen. Es geht auch vieles Richtung verdichtete Bauweise mit Umbauten, Dachstockausbauten oder Einliegerwohnungen.» Nur dank Überstunden sei der Mehraufwand derzeit einigermassen termingerecht zu schaffen.

Die Kantonalen Stellen hätten auch erst kürzlich wieder ein Memo versandt, in dem sie auf die momentan grosse Arbeitslast hinweisen. «Derzeit liegt ein Gesuch drei bis fünf Monate in Frauenfeld, nun haben sie angekündigt, dass es künftig noch länger dauern könnte», sagt Ochs.

«Es geht wohl nicht so schnell vorbei»

Auch in Wigoltingen zeigt sich dasselbe Bild. «Es ist eine Katastrophe», sagt Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann. «Wir haben jetzt schon 45 Gesuche dieses Jahr. Das sind bereits halb so viele wie im ganzen vergangenen Jahr.» Sie könne sich diese Baugesuchs-Flut nur damit erklären, dass sich die Leute durch das Homeoffice Gedanken machen, was sie an ihrem Zuhause tun könnten.

Sonja Wiesmann, Gemeindepräsidentin Wigoltingen. Bild: Mario Testa

«Die Leute zieht wegen all den Einschränkungen, die sie hatten, wieder vermehrt aufs Land raus. Das Wohnen auf dem Land ist für sie fast wie die erweiterten Ferien, in die sie nicht gehen können.»

Auf der Gemeindeverwaltung versuchten sie schon, die Gesuche zeitnah zu bearbeiten. «Aber gerade auch die Fachplaner und der Kanton sind stark gefordert. Man merkt es im ganzen Ablauf, dass alle sehr viel zu tun haben. Es braucht etwas mehr Geduld», sagt Wiesmann.

Während der Weinfelder Bauamtchef Martin Belz von einem momentanten Phänomen spricht, glaubt Sonja Wiesmann, dass es auch noch länger so weiter gehen könnte: «Seit Jahren sage ich, es kann nicht mehr so viel gebaut werden. Und jedes Jahr werde ich Lügen gestraft. Ich glaube, es geht nicht so schnell vorbei.»