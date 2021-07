Weinfelden Bahnhof Weinfelden wird auf Sicherheit überprüft – Stadt zahlt 30'000 Franken für Studie Der Bahnhof Weinfelden soll untersucht werden. Der Stadtrat hat eine Firma beauftragt, die Sicherheitslage am Bahnhof zu untersuchen und Massnahmen für allfällige Verbesserungen auszuarbeiten. Der Startschuss ist gefallen, ein Workshop im Herbst soll folgen. Der Bericht wird Ende Jahr erwartet. Sabrina Bächi 03.07.2021, 05.10 Uhr

Am Bahnhof Weinfelden gibt es immer wieder unschöne Vorkommnisse. Bild: Mario Testa

Der Weinfelder Bahnhof hat in der Vergangenheit öfters zu negativen Schlagzeilen geführt. Zu unsicher sei das Terrain mitten in der Stadt. Bereits im Februar dieses Jahres hat der Stadtrat nach einem erneuten Vorfall die Schraube angezogen und mehr Sicherheitspersonal für Kontrollen aufgeboten. «Dem Stadtrat ist die Sicherheit am Bahnhof ein grosses Anliegen, man wollte es deshalb grundsätzlich angehen, auch wenn es derzeit keine Vorkommnisse gibt», sagt Weinfeldens Stadtschreiber Reto Marty auf Nachfrage.

Wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt, hat sie deshalb die Firma EBP Schweiz AG beauftragt, für den Bahnhof Weinfelden eine kriminalpräventive Beurteilung zu erstellen. Die Firma EBP Schweiz AG verfügt über grosse Erfahrungen in diesem Bereich und hat bereits für verschiedene Schweizer Städte entsprechende Beurteilungen erstellt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Bericht wird eine differenzierte und breit abgestützte Beurteilung der Situation am Bahnhof Weinfelden unter den Gesichtspunkten von städtebaulichen Kriminalprävention und Urban Psychology enthalten.

Reto Marty, Stadtschreiber Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Zudem wird die Firma einen Massnahmenplan erstellen, der dann als Grundlage für das weitere Vorgehen dienen soll. Es ist eine objektive Betrachtung von Profis, die uns weiter helfen soll.»

Nach dem diese Woche der Kickoff erfolgt ist, wird im September ein Workshop durchgeführt, an dem die Grundlagenarbeit erfolgt, sagt Marty. Ergänzend dazu sei bereits vereinbart, dass Studierende der Fachhochschule Ost ihr Praxisprojekt im Rahmen des Studiums Soziale Arbeit an der Ostschweizer Fachhochschule dem Thema Bahnhof Weinfelden widmen und mindestens eines der im Bericht erscheinenden Massnahmenvorschläge in einem Praxisprojekt weiterbearbeiten werden.

Für die Erarbeitung des Berichts und des Praxisprojekts hat der Stadtrat einen Rahmenkredit in der Höhe von rund 30'000 Franken gesprochen. Der Bericht soll gemäss Marty bis Ende Jahr vorliegen.