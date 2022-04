Weinfelder: Familie Lüchinger wirtet seit 40 Jahren im Isebähnli

Weinfelden Aus dem Rheintal nach Weinfelden: Familie Lüchinger wirtet seit 40 Jahren im «Isebähnli» Im Jahr 1982 haben Therese und Werner Lüchinger angefangen, im Gasthof Eisenbahn in Weinfelden zu wirten. Eine Generation und 40 Jahre später feiert die Familie das Jubiläum nun dieses Wochenende mit Freunden und ihren Gästen. Mario Testa 29.04.2022, 04.35 Uhr

Familie Lüchinger vor ihrem Gasthof Eisenbahn in Weinfelden: Therese, Werner, Sybille und Reto Lüchinger. Bild: Mario Testa

«Per Zufall, über sieben Ecken», antwortet Werner Lüchinger auf die Frage, wie er denn am 1. Mai 1982 Wirt im Gasthof Eisenbahn in Weinfelden wurde. «Zum Schluss haben uns die Vorgänger Robert und Josi Knus damals kontaktiert. Sie hatten irgendwie erfahren, dass wir ein Restaurant suchen.» Eigentlich habe er ja den elterlichen Betrieb in seiner Heimat Kriessern übernehmen wollen, aber das klappte nicht. An der Seite des Kochs bei der Übernahme des «Isebähnli» in Weinfelden war seine Frau Therese, die gelernte Servicefachfrau. Die beiden haben sich 1969 in Bern kennen gelernt.

«Werner hat im ‹Schweizerhof› gearbeitet, ich in der ‹Walliser Kanne›. Da haben wir uns kennen gelernt.»

Werner Lüchinger kocht im Jahr 2003 für das Jubiläums-Diner 200 Jahre Thurgau. Bild: Susann Basler

Nach acht gemeinsamen Jahren in einem Restaurant in Volketswil kam der Umzug nach Weinfelden. «Wir durften, mussten, konnten das ‹Isebähnli› kaufen. Die Bank hat gesagt, es sei kein Problem», erinnert sich Werner Lüchinger. Das Restaurant war in einem guten Zustand und die ersten vier Jahre konnten Lüchingers gut mit dem Inventar arbeiten, das bereits vorhanden war. «Das war Gold wert, wir mussten nichts dazukaufen», sagt Therese. «Die ganze Zeit war toll, wir hatten sehr gute Kontakte mit Gästen, Behörden und Berufskollegen», sagt Werner Lüchinger rückblickend.

«Wir wurden anerkannt. Nicht als Zürcher, sondern als Rheintaler.»

Vom Platten- zum Tellerservice

Als Lüchingers den Gasthof Eisenbahn am 1. Mai 1982 erstmals öffneten, umfasste das ganze Team acht Personen. 40 Jahre später sind es heute 35 Personen, die in unterschiedlichen Pensen in der Küche, dem Service oder dem Hotel arbeiten. Aber auch sonst hat sich einiges geändert. «Wir hatten zu Beginn einen sehr aufwendigen Plattenservice über Mittag. Das war mit grossem Aufwand verbunden – die Leute hatten aber auch mehr Zeit», sagt Therese Lüchinger. Bald hätten sie deshalb auf Tellerservice umgestellt und damit die Abläufe vereinfacht und verbessert.

«Das Abendgeschäft mussten wir ankurbeln. Man ging damals nicht auswärts zum Nachtessen, höchstens am Wochenende.»

So sah die Verkehrssituation beim Gasthof Eisenbahn bis 2012 aus, als die Unterführung an der Wilerstrasse eingeweiht wurde. Bild: PD

Bis ins Jahr 2000 wurde in der Gaststube auch geraucht. «Das war ganz normal, auf jedem Tisch stand ein Aschenbecher.» Später hätten sie das Rauchen noch reduziert geduldet, seit dem 1. Mai 2010 ist es damit ganz vorbei in der Gaststube.

Die zweite Generation übernimmt 2009

Werner und Thereses Sohn Reto Lüchinger hat mit seiner Frau Sybille die Leitung des Gasthofs am 1. Januar 2009 übernommen. «Wir haben das Haus auch in einem super Zustand übernommen und uns dann bald mit dem Bierdepot befasst. Fünf Jahre später konnten wir es nach dem Umbau als Hotel eröffnen», sagt Reto Lüchinger. Das grosse Investment habe ihm und seiner Frau Sybille schlaflose Nächte bereitet, sich im Nachhinein gesehen aber absolut gelohnt.

«Es wurde zur Erfolgsgeschichte, hat uns auch in der Coronazeit viel geholfen.»

Reto Lüchinger ist dankbar für die Unterstützung, die er von seiner Familie immer geniessen konnte. Sybille Lüchinger hat sich vor drei Jahren beruflich wieder auf ihre gelernte Tätigkeit als Kleinkinderzieherin zurück orientiert und leitet nun die Tagesschule flic flac in Weinfelden. Was die Wirtefamilie Lüchinger immer angetrieben hat, waren ihre Gäste. «Ein grosses Highlight ist, dass wir sehr viele langjährige, treue Gäste haben. Es gibt solche, die uns seit 40 Jahren beehren. Der Erfolg des ‹Isebähnli› geht nicht ohne die Gäste.»

Da 40-Jahr-Jubiläum wollen Lüchingers nun am Samstag feiern. «Wir haben einige Gäste, die Familie und Freunde eingeladen; all die Menschen, die meine Eltern und uns begleitet haben», sagt Reto Lüchinger. Am 4. Mai folgt dann noch ein Apéro zwischen 17 und 19.30 Uhr, zu dem Lüchingers alle ihre Gäste einladen.

Gebäude aus dem 18. Jahrhundert Das Gebäude des Gasthofs Eisenbahn stammt aus dem 1771. Es diente als Getreidelager und Fuhrhalterei. Erstmals als «Gasthaus zur Eisenbahn» erwähnt wird es 1858. Das Bierdepot wurde 1912 gebaut und 2014 als Hotel neu eröffnet.