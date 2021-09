Elisabeth Fahrni kämpft für Haie und Rochen im Golf von Bengalen

Bedrohte Tierarten «Unsere grösste Errungenschaft ist, dass Meeresschutz nun in aller Munde ist»: Weinfelderin setzt sich in Bangladesh für Haie und Rochen ein Seit 20 Jahren lebt Elisabeth Fahrni Mansur in Bangladesch. Sie erforscht dort bedrohte Meerestiere, arbeitet mit Fischern für eine nachhaltigere Fischerei und verhandelt mit der Regierung um verbesserte Schutzmassnahmen. Mario Testa Jetzt kommentieren 09.09.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elisabeth Fahrni Mansur zeigt Kindern in Bangladesch anhand eines Modells die Eigenheiten eines Rochens. Bild: PD/Shanjir Hossain

«Mein gesprochenes Bangla wird immer besser», sagt Elisabeth Fahrni Mansur und lacht beim Gespräch über Skype in die Kamera. «Aber schreiben und lesen können meine beiden Kinder bereits besser.» Die ehemalige Lehrerin unterrichtete in Weinfelden an der Primarschule, bevor sie nach Bangladesch zog. Heute kann sich die 48-Jährige eine Rückkehr in die alte Heimat kaum mehr vorstellen.

Sie vermisse aber gewisse Annehmlichkeiten, welche die Schweiz biete. «Meine Familie und Freunde fehlen mir natürlich, zudem Sachen, die in der Schweiz als normal erachtet werden: sauberes Trinkwasser aus der Leitung, das fantastische öffentliche Verkehrsnetz, ein gutes Schulwesen sowie sichere Spielplätze.» Auch Bangladesch sei heute ein sicheres Land, die Leute hilfsbereit und freundlich. Doch Corona habe allen zugesetzt.

«Monatelang waren alle Büros geschlossen, raus durfte man nur für dringende Besorgungen. Die Schulen sind seit mehr als einem Jahr geschlossen.»

Gelitten hat deswegen auch Fahrnis Arbeit bei der Wildlife Conservation Society (WCS), für die sie das Meeresschutzprogramm in Bangladesch leitet. «WCS ist eine international tätige Organisation und dem Zweck verpflichtet, Wildtiere und ihre natürlichen Lebensräume weltweit zu erhalten durch wissenschaftliche Zusammenarbeit, Bildung und Naturschutzmassnahmen. Bildungsprogramme mit Fischern und Regierungsleuten konnten wir im vergangenen Jahr coronabedingt leider nur virtuell durchführen.» Ihr zehnköpfiges Team habe die letzten Monaten daher vorwiegend für Datenanalysen verwendet, welche die Grundlagen aller wirksamen Schutzmassnahmen bilden.

Arbeit auf dem Meer und in den Häfen

Der Süden von Bangladesch ist geprägt durch ein grossflächiges Delta, gebildet durch die drei Ströme Ganges, Brahmaputra und Meghna, welche mit unzähligen Nebenarmen in den Golf von Bengalen im Indischen Ozean fliessen. «Das Flusswasser ist sehr nährstoffreich und entsprechend viele Meerestiere leben in diesen Delta- und Küstengewässern.» Wale, Delfine, Haie und Rochen sind die grössten Vertreter.

Alles anzeigen

Während die Meeressäuger gesetzlich geschützt sind und nicht gezielt befischt werden, ist die Lage für die grossen Fische alles andere als gut - und das will Elisabeth Fahrni Mansur mit ihrer Arbeit ändern. «Wir zeigen der Bevölkerung die Zusammenhänge des Artenschutzes und der nachhaltigen Fischerei auf», sagt sie. Zu diesem Zweck hat Elisabeth mobile Ausstellungen mit Spielen zu diesen Themen entwickelt, mit welchen ihr Team die Leute vor Ort in Gespräche einbezieht.

«Es ist oft ein Kampf gegen Windmühlen, aber ich denke, wir haben schon einiges erreicht.»

Ein Beispiel sind die fünf neu etablierten Schutzgebiete für bedrohte Meerestiere. «Die Regierung hat diese aufgrund unserer Forschungsergebnisse deklariert. Sie existieren aber leider immer noch mehrheitlich auf Papier, draussen auf dem Meer passiert noch viel zu wenig.» Sie erwarte in den kommenden Wochen auch die offizielle Ankündigung einer erneuerten Artenliste von Haien und Rochen im Wildschutzgesetz. Dafür hat sich WCS während über drei Jahren intensiv eingesetzt.

Elisabeth Fahrni Mansur erklärt Behördenmitgliedern und Fischern die Probleme beim Fischen mit engmaschigen Netzen. Bild: PD

«Unsere grösste Errungenschaft ist wohl, dass Meeresschutz nun in aller Munde ist und vielen bewusst ist, dass wir alle profitieren, wenn wir die Meerestiere schützen. Denn diese erhalten das natürliche Gleichgewicht im Meer und dienen damit uns allen.» Bis jetzt hat WCS über 100 Arten von Rochen und Haien in den Gewässern von Bangladesch dokumentiert.

Das Hauptproblem für Haie und Rochen sei, dass sie oft ungewollt in den Netzen der Fischer landen. Leider stieg auch der Wert dieses Beifangs, da die Nachfrage nach Haifischflossen und Kiemen von Mantarochen - vor allem im asiatischen Raum - enorm hoch sei. Die Aufklärungsarbeit bestehe daher nicht primär darin, das Bild des gefährlichen Hais zu ändern, sondern diese als speziell nützliche, aber gefährdete Fische wahrzunehmen. «Da sie sich sehr langsam fortpflanzen werden sie schneller überfischt.»

Artenvielfalt ist gefährdet

Studiert hat Elisabeth Fahrni Mansur Bildung, nicht Naturwissenschaften. Sie liest sehr viel und erweitert ihr Fachwissen durch internationale Zusammenarbeit und in Kursen. Dadurch sei ihr Ruf auch international beträchtlich gestiegen. So wurde sie dieses Jahr zur Co-Vorsitzenden der IUCN Shark Specialist Group in der Region Indischer Ozean ernannt. Sie rät deshalb auch Schweizer Jugendlichen: «Es ist nicht erfolgsentscheidend im Vorhinein zu wissen, was genau man machen oder erreichen will. Das Wichtigste ist, seine Leidenschaft zu entdecken und dann Durchhaltewillen zu beweisen. Damit schafft man sich Nischen, die einem selbst Freude machen und der Gesellschaft echten Nutzen bringen.»

Die Familie: Elisabeth Fahrni Mansur mit ihren Kindern Amaya und Dylan und ihrem Mann Rubaiyat Mowgli. Bild: PD

Elisabeth betont auch, dass nicht nur die Menschen, welche direkt am Ozean leben, etwas für bedrohte Meerestiere und die Natur tun können. «Das mindeste ist, dass man sich informiert und bewusst lebt. Zum Beispiel, woher kommt dieser Fisch auf meinem Teller? Je bewusster wir Entscheidungen fällen, sei das in Weinfelden oder Dhaka, desto besser für uns alle.»

Spenden für WCS: www.bangladesh.wcs.org

Website von Elisabeth Fahrni Mansur: www.mowgliz.com