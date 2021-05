Thomas Bornhauser: Brief von Louis Napoleon an den Weinfelder

Weinfelden Als Napoléon an Thomas Bornhauser schrieb: Zum 222. Geburtstag des Thurgauer Freiheitskämpfers kommt eine wertvolle Trouvaille aus dem Archiv ans Licht Heute vor 222 Jahren kam der Weinfelder Freiheitskämpfer und Pfarrer Thomas Bornhauser zur Welt. Ein Rückblick auf sein Leben und die wertvollsten Schätze, die es heute noch im Weinfelder Bürgerarchiv von ihm zu finden gibt. Sabrina Bächi 26.05.2021, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Porträt von Thomas Bornhauser. Hier wird sein Geburtstag auf den 26. Mai datiert. Bild: PD/Bürgerarchiv Weinfelden

Bürgerarchivar Franz-Xaver Isenring ist eingetaucht. Eingetaucht in das Leben und die Hinterlassenschaften von Thomas Bornhauser. Und: Er hat alles geordnet. Zumindest alles, was er finden konnte. Mittlerweile gibt es bereits fünf Archivschachteln voll mit Material über den Weinfelder Pfarrer und Freiheitskämpfer. Unter anderem sind eine der ersten Abschriften der Thurgauer Verfassung und viele von Bornhausers Schriften, Briefe und einige seiner Bücher vorhanden.

Wenig überraschend dreht sich im Leben des vor 222 Jahren geborenen Thomas Bornhauser alles um die Freiheit und um die Demokratie. «Er wollte nicht nur, dass der Staat souverän ist, sondern auch deren Bürger», sagt Isenring. «Er war gegen die Herrschaft der Reichen und Mächtigen, er wollte allen die gleichen politischen Rechte und Chancen gewähren.»

Sein Geburtsdatum ist nicht sicher überliefert

Thomas Bornhauser wurde wahrscheinlich am 26. Mai 1799 geboren. Das Taufregister sagt zwar, dass er bereits am 19. Mai das Licht der Welt erblickte, sicher ist es aber aufgrund der unterschiedlichen Darstellungen nicht. «Bornhauser selbst sagte jedoch, dass er am 26. Januar zur Welt kam, aber dafür gibt es keine Hinweise», sagt Franz-Xaver Isenring.

Die Gedanken der Freiheit und Demokratie bekommt er bereits von seiner Mutter mit auf den Weg. Sie habe ihm abends stets von der Französischen Revolution erzählt. Ein Gedanke, den Bornhauser fasziniert haben muss, erklärt der Bürgerarchivar. Aufgewachsen ist Bornhauser in Armut. Sein Vater war Müller und Taglöhner, viel Geld hat die Familie nie besessen. Bornhauser konnte nur dank Stipendien studieren und auch nur Theologie, weil es das günstigste Studium war.

Alles anzeigen

«Er hat das Examen aber nie abgelegt, weil er aus dem Studium geworfen wurde», sagt Isenring. Denn er habe den Direktor der Theologischen Fakultät beleidigt. Er soll gesagt haben, dass das Carolinum eine verknöcherte Institution sei. Doch der Ausschluss wird zum Siegeszug Bornhausers. Denn alle seine Kommilitonen begleiten ihn auf seinem Weg bis nach Winterthur. «Deshalb konnten an diesem Tag keine Vorlesungen stattfinden – es waren schlicht keine Studenten mehr da», sagt Isenring und lacht.

Bornhauser löst mit seiner Schrift eine Volksbewegung aus

Ein weiteres Bild des Weinfelder Theologen Thomas Bornhauser Bild: PD/Bürgerarchiv Weinfelden

Zunächst wird Bornhauser Sekundarlehrer in Weinfelden und unterrichtet etwa zehn bis fünfzehn Schüler, denen er von der Freiheit und der Demokratie berichtet. Als Pfarrer ist er ab 1824 in Matzingen, dann ab 1831 in Arbon und am Ende ab 1851 in Müllheim tätig.

1830 beendet die Französische Julirevolution die Herrschaft der Könige in Frankreich und verhilft dem Bürgertum zur erneuten Machtergreifung. Als daraufhin Thomas Bornhauser seine Schrift «Über die Verbesserung der thurgauischen Staatsverfassung» veröffentlicht, löst er eine Volksbewegung aus. Noch im gleichen Jahr beruft er eine Volksversammlung in Weinfelden ein.

Ende November wird der begabte Rhetoriker zum Ehrenmitglied des Grossen Rats gewählt, obwohl darin keine Pfarrer Einsitz haben durften. 1831 übernimmt Bornhauser schliesslich das Präsidium der Verfassungskommission und erarbeitet mit Joachim Leonz Eder und Johannes Keller die erste liberale Verfassung des Kantons Thurgau.

Franz-Xaver Isenring, Bürgerarchivar Weinfelden Bild: Mario Testa

«Thomas Bornhauser hat den Boden für den Liberalismus in der Schweiz gelegt. Ich denke, das ist sein grösster Verdienst.»

Er hat auch den Begriff des Vetorechtes erstmals in einer Verfassung aufgenommen und geprägt, allerdings sei dieses nicht übernommen worden, erzählt Isenring.

Am Ende schreibt er literarische Werke

Nach diesen turbulenten Zeiten zieht sich Bornhauser ab 1835 aus der Politik zurück und schreibt danach vor allem Gedichte und Geschichten. Eines seiner bekanntesten Werke ist das Trauerspiel «Gemma von Arth». «Auch hier zeigt sich der rote Faden, der sich durch sein Leben zieht: die Freiheit. Dies ist in allen seinen Schriften ein Thema», sagt Isenring.

Auch Bornhauser Schriften haben, wie seine politischen Reden, bei vielen Anklang gefunden. «Ich habe im Archiv einen Brief von Louis Napoléon gefunden», sagt Isenring. Es ist ein besonders wertvolles Einzelstück aus dem Jahr 1834 und mit Siegel noch vorhanden. Der Brief endet mit folgenden Worten:

Die Wünsche am Ende des Briefes von Napoléon. Bild: PD/Bürgerarchiv Weinfelden

«Genehmigen Sie die Versicherung meiner Hochachtung und Freundschaft.»

Der Arenenberger Napoléon war ein glühender Fan des Weinfelders, «er war entzückt über seine geistige Kühnheit und über seine Wortgewandtheit». Vor allem auch, weil Bornhauser sein ganzes Leben dem Streben nach Freiheit gewidmet hat. Auch das kommt zum Ausdruck in dem Brief.

Trouvaillen sollen wieder zum Vorschein kommen

Der Brief von Louis Napoléon Bonaparte an Thomas Bornhauser mit der Adresse und dem Siegel aus dem Jahr 1834. Bild: PD/Bürgerarchiv Weinfelden

1949 wurde der Brief einst im Napoléon-Museum ausgestellt, seither hat er sein Dasein im Archiv gefristet. Isenring will diese Trouvaille nun den Weinfelderinnen und Weinfeldern sichtbar machen. «Sobald es wieder geht, werde ich wohl bei Führungen im Archiv diesen Brief zeigen können», sagt er. Doch nicht nur dies kam dem Bürgerarchivar unerwartet in die Hände. Auch eine der ersten Novellen hat er in der handschriftlichen Fassung Bornhausers im Archiv gefunden.

Thomas Bornhauser stirbt am 9. März 1856 mit 57 Jahren. Der radikale Theologe, der die Freiheit zu seinem Lebensthema gemacht hat, ist heute noch vielen ein Begriff. Bürgerarchivar Franz-Xaver Isenring hat in den Schriften über Thomas Bornhauser eine Stelle gefunden, die den Weinfelder gut beschreibt, wie er findet: «Bornhauser konnte liebenswürdig sein und danach aber ruft er wieder zum Kampf für die Freiheit auf. Wie ein wilder Hund, der die Welt anbellt.»