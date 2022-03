Weinfelden: Baustart für 84 Wohnungen im Sangenfeld

Weinfelden 84 Wohnungen im orangen Saum Im Sangenfeld an der Johanna-Meyerhans-Strasse entsteht in den kommenden zwei Jahren eine Wohnüberbauung mit fünf Mehrfamilienhäusern. Rund 60 Millionen Franken investieren eine Pensionskasse und eine Baufirma als Bauherrinnen. Mario Testa 09.03.2022, 04.20 Uhr

Auf dem 11'000 Quadratmeter grossen Areal im Sangenfeld entstehen 84 Wohnungen. Bild: Mario Testa

Die vor gut einem Jahr frisch getaufte Johanna-Meyerhans-Strasse präsentiert sich zurzeit als veritable Baupiste. Orange Planen schützen die Anwohner vor Staub und die Bauarbeiter vor allzu neugierigen Blicken. Südlich der Strasse, wo im Juli 2019 alle Gebäude der alten Arbeitersiedlung abgerissen worden sind, entstehen nun fünf Mehrfamilienhäuser mit sechs Etagen. 84 Wohnungen werden die Häuser künftig bieten.

Begonnen haben die Aushubarbeiten für die grosse Überbauung schon im Januar, der Spatenstich für die Überbauung erfolgte vorletzte Woche. Zwei Bauherrinnen spannen für die Grossüberbauung im Sangenfeld zusammen, die Immobilienfirma HRS Real Estate AG und die PKG Pensionskasse. Während die HRS 33 Eigentumswohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern erstellt, setzt die Pensionskasse auf Mietwohnungen, 51 an der Zahl. Beide Firmen zusammen investieren rund 60 Millionen Franken in die Überbauung.

Laut einer Mitteilung der beiden Bauherrinnen rechnen sie mit dem Bauabschluss im März 2024. Bereits ein halbes Jahr früher sollten die ersten Mietwohnungen auf den Markt kommen, da die Häuser in Etappen errichtet werden. Geheizt wird die Minergie-Überbauung künftig mit Fernwärme, Energie liefern die Fotovoltaikanlagen auf den Flachdächern.

Langer Streit bis zum Baustart

Dem Bau der neuen Mehrfamilienhäuser ging ein langes Hin und Her voraus. Die Bewohner der dortigen ehemaligen Thurfeldsiedlung kämpften für den Erhalt ihrer Häuser. Im Mai 2018 reichte ein Komitee die Volksinitiative «Schutz der Arbeitersiedlung Thurfeldstrasse» ein. Diese wurde dann jedoch an der Abstimmung vom 25. November vom Weinfelder Stimmvolk deutlich abgelehnt – und schon vor der Abstimmung fuhren an der Thurfeldstrasse die Bagger auf und bodigten bereits die Hälfte der Häuser.

So sah es noch im September 2018 entlang der damaligen Thurfeldstrasse aus. Bild: Andrea Stalder

Ein Gestaltungsplan für das ganze Sangenfeld West inklusive angrenzendem Land für öffentliche Bauten neben der Sporthalle Paul Reinhart war bereits 2017 vom Stimmvolk abgelehnt worden. Dadurch war die ursprünglich geplante Grossüberbauung mit 16 Mehrfamilienhäusern nicht möglich. So kommt es, dass nun vorerst nur auf dem südlichsten Abschnitt des Geländes gebaut wird.