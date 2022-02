45Jahre Mahlzeitendienst Weinfelden: Essen auf Rädern für Betagte

Weinfelden 45 Jahre Mahlzeitendienst: Ein Gewinn für die Fahrerinnen und Bezüger Der gemeinnützige Frauenverein Weinfelden hat den Mahlzeitendienst im Jahr 1977 ins Leben gerufen. Im vergangenen Rekordjahr haben die Fahrerinnen und Fahrer fast 12'000 Mahlzeiten verteilt. Es braucht nun dringend weitere Helferinnen und Helfer. Mario Testa 22.02.2022, 11.30 Uhr

Die Fahrerinnen und Fahrer fassen die Boxen mit den Mahlzeiten beim Alterszentrum Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Diesen Service finde ich grossartig», sagt Annelies Büchel und nimmt eine Box mit ihrem Zmittag bei sich zu Hause an der Eingangstür entgegen. «Für Leute, die alleine sind, ist der Mahlzeitendienst ein willkommener Unterbruch im Tag. Für mich selber koche ich ja nicht mehr. Und die Mahlzeiten sind fein, werden von freundlichen Menschen prompt geliefert und sie sind günstig. Ich bin begeistert.»

Büchel ist eine von rund 50 Personen, welche den Mahlzeitendienst in Weinfelden nützen. Zwischen zwei- und siebenmal pro Woche kann der Service gebucht werden. Für die Verteilung sind die rund 80 Fahrerinnen und Fahrer zuständig, welche die Mahlzeiten jeden Tag in der Küche des Alterszentrums Weinfelden abholen und dann zu den Bezügerinnen und Bezügern transportieren.

Gerard Bilger ist seit bald 20 Jahren als freiwilliger Helfer für den Mahlzeitendienst unterwegs. Bild: Mario Testa

Sie arbeiten alle freiwillig, viele sind selber schon im Pensionsalter, so wie das Ehepaar Gerard und Hilda Bilger. «Es gibt ein paar Franken an die Benzinkosten, aber wir machen das aus Überzeugung und weil wir Freude daran haben. Die Einsätze sind auch als Helfer eine grosse Befriedigung», sagt Gerard Bilger.

«Wir haben im Jahr 2003, als ich pensioniert wurde, als Helfer beim Mahlzeitendienst angefangen.»

Nebst der Verteilung der Mahlzeiten – an diesem Tag haben Bilgers acht der Essens-Kisten in ihrem Auto – ist auch der Kontakt mit den Bezügerinnen und Bezügern ein wichtiger Aspekt ihrer Einsätze. «Das Plaudern ist wichtig. Viele haben wenn dann nur die Spitex, und sonst kommt niemand vorbei», sagt Hilda Bilger. «Die allermeisten sind auch sehr dankbar, ganz selten reklamiert mal jemand übers Essen. Manchmal bitten sie uns auch, die Kiste zu öffnen oder das Fleisch zu zerschneiden, weil sie es selber nicht mehr gut können.» So helfe der Mahlzeitendienst auch, dass die betagten Leute länger in ihrem Haus bleiben könnten, bevor sie in ein Pflegezentrum gehen müssten.

Mehr Mahlzeiten während der Pandemie

Organisiert wird der Mahlzeitendienst seit 45 Jahren vom gemeinnützigen Frauenverein Weinfelden. Susi Horber und Nelly Meile haben den Dienst über Jahrzehnte geleitet, seit vergangenem Jahr leiten Vreni Koch und Monika Wittwer den Dienst. Während der Pandemie hatten der Mahlzeitendienst besonders viel zu tun. «Zuvor waren es etwa 9000 Mahlzeiten pro Jahr, 2020 waren es dann fast 12'000 und letztes Jahr etwa 11'000», sagt Monika Wittwer.

Vreni Koch und Monika Wittwer vom gemeinnützigen Frauenverein Weinfelden organisieren den Mahlzeitendienst. Bild: Mario Testa

Eine weitere Herausforderung war während dieser speziellen Zeit, dass viele Fahrerinnen und Fahrer nicht mehr ihre Einsätze leisten konnten. Viele gehörten selbst zur Risikogruppe und mussten deshalb Zuhause blieben. «Zum Glück hat die Stadt Weinfelden beim ersten Lockdown geholfen und uns Fahrerinnen und Fahrer vermittelt, welche aufgrund der Schliessungen nicht arbeiten konnten», sagt Wittwer.

«Innert zwei Tagen haben sich viele junge Leute bereit erklärt, einzuspringen. Das war eine speziell schöne Erfahrung.»

Eine nach Hause gelieferte Mahlzeit kostet die Bezügerinnen und Bezüger nur zwölf Franken. «Das ist sehr günstig, auch verglichen mit Mahlzeitendiensten anderer Gemeinden», sagt Vreni Koch. Von diesem Geld gehen elf Franken an die Küche des Alterszentrums, ein Franken sowie ein weiterer Unterstützungsfranken seitens des Kantons ist für die Administration, Anschaffungen von Geschirr und Kisten sowie die Benzinspesen bestimmt. «Ende Jahr bleiben jeweils ein paar Franken übrig und mit diesem Geld organisiert der Frauenverein alle fünf Jahre einen Dankeschön-Ausflug für die Fahrerinnen und Fahrer.»

Frauenverein sucht weitere Helfer

Zwar kann der Frauenverein den Mahlzeitendienst mit den derzeit rund 80 Fahrerinnen und Fahrern bestreiten, aber er sucht dennoch nach weiteren Helfern (siehe Kasten). «Je mehr Helfer es sind, desto weniger oft müssen die einzelnen in den Einsatz. Derzeit sind es etwa zwei bis drei Einsätze pro Monat», sagt Vreni Koch. Zwar seien die meisten Helfer im Pensionsalter, aber auch jüngere gebe es, welche die soziale Aufgabe gerne erfüllten.

«Wir haben mehrere Fahrerinnen und Fahrer, die das schon seit über 25 Jahren machen.»

Viele Fahrerinnen und Fahrer sind als Zweierteams unterwegs, es gibt aber auch solche, welche die Tour alleine unter die Räder ihres PW nehmen. Auf sie alle wartet dieses Jahr noch ein Ausflug. Ein Jubiläumsanlass hingegen ist nicht angedacht. «Vielleicht wieder, wenn der Mahlzeitendienst 2027 dann 50 Jahre alt wird.»

Hilfe bei der Organisation Für die Organisation des Mahlzeitendiensts sucht der Frauenverein aktuell eine Person, die bereit ist, ehrenamtlich einige Stunden pro Monat zu arbeiten. «Es geht dabei insbesondere um die An-Abmeldungen von Bezügerinnen und Bezügern, das Schreiben der Rechnungen oder die Planung der Fahrereinsätze», sagt Vreni Koch.

Anmeldung für Helfer: Vreni Koch – 071 620 23 72

Info unter: www.frauenverein-weinfelden.ch/mahlzeitendienst/