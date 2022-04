Weinfelden 35 zu sechs: Die Mitte will mit Simon Wolfer das Stadtpräsidium erobern Am Donnerstagabend haben die Mitte-Mitglieder ihren Kandidaten für das Weinfelder Stadtpräsidium gewählt. Klarer Favorit der Anwesenden war der 42-jährige Rechtsanwalt Simon Wolfer. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren Aktualisiert 29.04.2022, 11.55 Uhr

Die beiden Kandidaten vor der Wahl: Simon Wolfer und Valentin Hasler. Bild: Sabrina Bächi

«Wir wollen den nächsten Stadtpräsidenten stellen», sagt die Weinfelder Mitte-Präsidentin Nicole van Rooijen-Rollier zu ihren Mitgliedern. 42 finden sich insgesamt am Donnerstagabend im Rathaussaal Weinfelden ein. Auch auf der Galerie sind ebenfalls einige Gäste. Der Abend verspricht spannend zu werden, schliesslich will die Mitte ihren Kandidaten für das Stadtpräsidium finden. Zur Auswahl stehen Stadtrat Valentin Hasler und Kantonsrat sowie Stadtparlamentsmitglied Simon Wolfer.

Der Abend beginnt mit der Präsentation. Beide Kandidaten können sich den anwesenden Mitgliedern vorstellen und auch über ihre Ziele als künftiger Stadtpräsident Auskunft geben. Den Anfang macht Valentin Hasler. Seine Präsentation ist gespickt mit Bildern, mit denen er aufzeigt, dass sein Herzblut im Engagement für Vereine und Verbände steckt. Ebenfalls betont er seine Nähe zum Handwerk, er hat eine Lehre gemacht und arbeitet heute als Berufsschullehrer.

Valentin Hasler bei seiner Präsentation. Bild: Sabrina Bächi

Auch eine beeindruckende politische Laufbahn in Weinfelden kann Hasler aufweisen. Als Stadtpräsident würde er Stärken bewahren, Neues formen und Projekte gemeinsam verwirklichen. «Wenn man einen Kollegen von mir fragen würde, so würde der sagen, dass ich diszipliniert und loyal bin und man sich auf mich verlassen kann», fasst der 47-Jährige zusammen.

Kandidat mit grossem Netzwerk

Simon Wolfer wartet als studierter Jurist und Mediator ebenfalls mit einigen ehrenamtlichen Tätigkeiten auf. Als Mitglied des Hochschulrates der Pädagogischen Hochschule, Kantonsrat und Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Weinfelden hat er sich ein Netzwerk in und um Weinfelden geschaffen. Seine politischen Schwerpunkte liegen im Bereich Energie, Umwelt und Raumplanung.

«Es liegt mir zudem am Herzen, darauf zu achten, wer wofür zuständig ist. Man nennt mich deshalb wohl auch juristisches Gewissen.»

Als Stadtpräsident möchte er Weinfelden als städtisches Zentrum der gesamten Region Mittelthurgau etablieren, sowie eine transparente und proaktive Kommunikation leben.

Im anschliessenden Kreuzverhör mit Fragen von Nicole van Rooijen und Beat Curau wird klar: Sehr unterschiedlich sind die Kandidaten nicht. In vielem haben sie eine ähnliche Meinung, setzten gleiche Schwerpunkte. Dennoch fällt es Valentin Hasler als Stadtrat manchmal schwer, genau zu benennen, was man denn als Stadtpräsident noch anders oder besser machen könnte. Schliesslich wirkt er bereits seit zwölf Jahren in diesem Gremium mit. Wolfer kann mit seiner Aussenansicht und als Stadtparlamentarier öfters etwas klarere Voten anfügen. Konkrete Vorschläge bringen an diesem Abend beide nicht. Beide attestieren dem Stadtrat bereits jetzt auf einem guten Weg zu sein.

Strategische Überlegungen für die Wahl

Die Fragerunde im Anschluss wird wenig genutzt. Und auch bei der anschliessenden Diskussion der Mitglieder unter Ausschuss der beiden Kandidaten gibt es nur wenige Wortmeldungen. Ein Votant benennt die Situation beim Wort: «Wenn wir strategisch denken, dann ist es wohl so, dass die bürgerlichen Parteien eher Simon Wolfer unterstützen. Das würde die Chancen erhöhen.»

Simon Wolfer ist Stadtpräsident-Kandidat für die Mitte Weinfelden. Bild: Sabrina Bächi

Was am Ende den Ausschlag gab, bleibt geheim. Klar ist, Simon Wolfer wird am 27. November nebst den bisher bekannten Kontrahenten Ueli Fisch und Roger Simmen als Stadtpräsident-Kandidat für die Mitte antreten. Von den 42 Stimmzettel war einer leer. Nur gerade sechs wählten Valentin Hasler. 35 gaben ihre Stimme dem 42-jährigen Simon Wolfer. «Ich freue mich sehr über das Vertrauen und wünsche mir, dass Valentin und ich trotz des harten Resultats weiterhin als Team zusammenarbeiten», sagt Wolfer im Anschluss an seine Wahl.

«Es ist natürlich eine grosse Enttäuschung», sagt Hasler nach der Wahl. Der Dämpfer hat ihm auch ein bisschen die Sprache verschlagen. Woran sein schlechtes Abschneiden liegen mag, kann er im Moment noch nicht sagen.

«Ich denke aber nicht, dass dieses klare Resultat heisst, dass ich den Job als Stadtrat schlecht mache.»

Valentin Hasler fügt an: «Ich werde für die Wiederwahl in den Stadtrat antreten.»

