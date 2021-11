Weinfelden 260 Tonnen Stahl donnern zu Boden: In Weinfelden wird die Gaskugel demontiert 40 Jahre lang prägte er das Bild von Weinfelden, nun muss der grosse Erdgas-Kugelspeicher weichen. Dank des neuen Röhrenspreichers in Buhwil benötigen die Technischen Betriebe Weinfelden die Kugel nicht mehr. Mario Testa 11.11.2021, 05.20 Uhr

Josef Bürki und Pavol Kapitancik zerschneiden die Stahlkugel mit ihren Schweissbrennern. Bild: Mario Testa

Seit 1981 steht die grosse, grüne Stahlkugel im Industriequartier an der Weststrasse in Weinfelden. Nun fällt sie Stück für Stück auseinander. Noch bis im Sommer 2020 war der Behälter ein wichtiger Bestandteil zur Sicherstellung der Gasversorgung in Weinfelden und der Region. Doch dann konnten die Technischen Betriebe Weinfelden (TBW) ihren neuen Röhrenspeicher in Buhwil in Betrieb nehmen und die Gaskugel hatte ausgedient.

