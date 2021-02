Weinfelden 21-Jähriger wegen Brandstiftung verurteilt: Das Gericht glaubte nicht an sein Alibi Wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung erhielt der Beschuldigte einen Strafbefehl. Doch er erhob Einsprache und wurde vom Gericht befragt. Doch die Richter glaubten weder dem Beschuldigten noch seinem Alibi und verurteilten ihn zu einer Geldstrafe. Sabrina Bächi 24.02.2021, 11.49 Uhr

Im Gerichtssaal des Weinfelder Rathauses wurde der Angeklagte verurteilt. Bild: Mario Testa

Zwei Tatbestände wirft die Staatsanwaltschaft Bischofszell dem Beschuldigten vor. Per Strafbefehl hat die Staatsanwaltschaft den Beschuldigten verurteilt. Dies wollte er aber nicht akzeptieren und erhob Einsprache. So kam es zur Verhandlung vor dem Bezirksgericht Weinfelden. Am Dienstagnachmittag erschien der Beschuldigte zur Befragung durch das Gericht.