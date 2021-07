Weinfelden 15 Tote und viele Erkrankte: Ein Rückblick auf das Coronajahr im Alterszentrum zeigt die schwierige Zeit – dennoch gibt es auch Positives zu berichten Am Mittwochabend führte das Alterszentrum Weinfelden seine Generalversammlung durch. Im Mittelpunkt standen Berichte von Heim- und Pflegedienstleitung. Die Rechnung 2020 wurde einstimmig genehmigt. Monika Wick 01.07.2021, 16.40 Uhr

Im Herbst vergangenen Jahres hatte das Alterszentrum Weinfelden besonders viele Coronatote zu beklagen. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 6. November 2020)

«Wir haben uns immer an die Vorgaben des Bundesrates gehalten, aber den Handlungsspielraum ausgenutzt», sagt Markus Preising. Der Geschäftsführer des Alterszentrums Weinfelden gewährt den 16 Genossenschaftern, die die ordentliche Generalversammlung besuchen, einen Einblick in die herausfordernde Zeit, in der Corona den Tagesablauf im Alterszentrum bestimmte.