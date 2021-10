Wein Lob von den Sommeliers: Drei Winzer vom Ottenberg in den Schweizer TOP-50 Der Sommelierverband Deutschschweiz hat die beliebtesten und bekanntesten Winzer ausgezeichnet. Johannes Meier schafft es auf Platz zwölf und sagt: «Das Resultat zeugt von der Konstanz und dem Potenzial der Region.» Mario Testa 12.10.2021, 04.20 Uhr

Winzer Johannes Meier wimmt mit Helfern in seinen Reben. Bild: Mario Testa

150 Schweizer Winzer standen auf der Kandidatenliste, gleich drei aus dem Rebbaugebiet Ottenberg schafften es zum Schluss auf die Liste der bekanntesten und beliebtesten 50. Martin Wolfer rangiert auf Platz 39, Michael Broger auf Platz 33 und Johannes Meier auf Platz 12. Die Rangliste hat der Schweizer Sommelierverband SVS erstellt, Jury- und Publikumswertungen flossen darin ein.

Johannes Meier freut sich über die Auszeichnung. «Ich finde diese Bewertung insofern super, da sie aus einer Mischung von Fachjury und Publikumsvoting entstand», sagt der Biowinzer vom Schlossgut Bachtobel.

«Sonst sind es oft professionelle Bewertungen, die an durchgetakteten Degustationen in kurzer Zeit entstehen.»

Und an solchen Prämierungen würden dann oft andere Weine gewinnen. «Solche Prämierungen haben natürlich auch ihre Berechtigung, aber jeder gute Kellermeister kann einen solchen ‹Wettkampfwein› machen.»

Kleines Gebiet mit grossen Namen

Dass es nun gleich drei Winzer vom Ottenberg unter die besten 40 auf der Liste der Sommeliers geschafft haben, sei ein deutliches Zeichen, findet Johannes Meier. «Es zeigt einmal mehr, es ist bei uns nicht einer, der heraussticht, sondern mehrere. Das zeugt von der Konstanz und dem Potenzial der ganzen Region.»

Das Weinbaugebiet am Ottenberg erstreckt sich über etwa 60 Hektaren. «Im Schweizer Vergleich sind wir nur eine kleine Nische. Da gibt es Betriebe, die alleine so viel Fläche bewirtschaften», sagt Johannes Meier. «Dass wir trotzdem so gut wahrgenommen werden, ist beeindruckend.» Es liege wohl an der Mundpropaganda und der Kontaktpflege, welche die Winzer im Mittelthurgau erfolgreich betreiben, denn grosse Marketingbudgets habe hier niemand.

Das Wimmet ist in vollem Gange

Derzeit sind alle Winzer am Ottenberg mit der Ernte beschäftigt. Die Wimmet läuft. Überall am Hang sind die Gruppen Erntehelfer zu sehen. Auch Johannes Meier ist mit 18 Helfern am wimmen. «Die Septembersonne war Gold wert in diesem Jahr der Extreme. Ich gehe von einer hohen Qualität aber einer tiefen Menge aus. Ich als Biowinzer hatte es sehr schwer dieses Jahr und etwa 50 Prozent Ausfall», sagt er.

Die Wimmet-Helfer von Johannes Meier arbeiten sich durch den Rebberg. Bild: Mario Testa

Die meisten Trauben sind bei Meier nun im Keller. Gewisse Sorten lässt er aber noch hängen. «Die Engbeerigen sind nun durch, ich hoffe noch auf ein paar Tage sonne für die lockerbeerigen Sorten, damit sie noch etwas reifen können.» Sehr optimistisch sei er diesbezüglich aber nicht. Komme hinzu dass dieses Jahr nebst der Feuchtigkeit und Pilzen auch Vögel und Rehe den Trauben stark zugesetzt hätten.