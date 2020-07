Wegen Todesdrohungen und Telefonterror: Kurdischer Stalker aus dem Mittelthurgau muss ins Gefängnis Das Bezirksgericht Weinfelden hat einen kurdischen Flüchtling zu 50 Tagen Haft verurteilt. Er hatte eine verheiratete Frau und deren Ehemann massiv belästigt. Mario Testa 13.07.2020, 05.00 Uhr

Ein kurdischer Flüchtling muss hinter 50 Tage hinter Gitter, weil er eine Frau mit dem Tod bedroht und terrorisert hatte.

Bild: Donato Caspari

Die Taten liegen schon einige Zeit zurück. Zwischen März 2016 und 2018 hat der Beschuldigte laut dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Bischofszell eine Frau im Mittelthurgau über längere Zeit immer wieder belästigt und bedroht.

Unzählige Male rief der heute 49 Jahre alte Mann an, nachdem die verheiratete Frau einen Schlussstrich unter die Beziehung setzte, die von Anfang an ein Missverständnis gewesen sei. Sie wollte dem Mann anfangs helfen, etwas zu idealistisch – er, der traumatisierte Flüchtling, wollte einfach nicht begreifen, welche Freiheiten Frauen in der Schweiz haben.

Nicht nur mit fast 500 Telefonaten terrorisierte er die Frau, er passte ihr auch auf dem Bahnhof ab, kam nachts zu ihrem Haus und randalierte, drohte zuletzt ihrem Gatten und ihr mit dem Tod.

Aggressives Verhalten auch in weiteren Fällen

Nebst den Aktivitäten gegen die Frau und ihren Mann war der Beschuldigte auch anderen Personen gegenüber aggressiv. Er schlug einen Mann ins Gesicht, bedrängte eine Frau in einem Restaurant und fasste ihr an die Brüste, den Po und zwischen die Beine. Zudem widersetzte er sich einem gegen ihn ausgesprochenen Rayon- und Kontaktverbot mehrmals.

In der ersten Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht Weinfelden vor zwei Jahren war der Beschuldigte ohne Anwalt erschienen, zog das erstinstanzliche Urteil von 60 Tagen Freiheitsstrafe dann aber ans Obergericht weiter. Dieses verlangte eine neue Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht, diesmal jedoch mit einem Anwalt an der Seite des braun gebrannten, bärtigen Beschuldigten.

Verbote mit grosser Intensität missachtet

Die zweite Hauptverhandlung fand statt und nun hat das Bezirksgericht das Urteil bekanntgegeben. Die Vorsitzende Richterin sagt:

«Für das Gericht ist erstellt, dass sie die Leute mehrfach bedroht haben. Ihre Anrufe können als Telefonterror gewertet werden.»

«Es geht nicht an, dass sie eine Person dermassen stalken. Und sie haben mehrfach keinerlei Einsicht gezeigt und gegen das Kontakt- und Rayonverbots verstossen.» Der Beschuldigte habe dieses Verbot mit einer Intensität missachtet, die seinesgleichen suche.

«Solange Sie sich in der Schweiz aufhalten, müssen Sie sich an die Regeln des Rechtsstaates halten.»

Der Beschuldigte muss wegen mehrfacher Drohung, mehrfacher Tätlichkeiten, sexueller Belästigung sowie mehrfachen Missbrauchs einer Fernmeldeanlage, mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügung und Ruhestörung ins Gefängnis.

Das Bezirksgericht Weinfelden verurteilte den Beschuldigten zu 50 Tagen Freiheitsstrafe und 3000 Franken Busse. Zudem verhängt es für den Mann ein fünf Jahre dauerndes Kontakt- und Rayonverbot. Auf einen Landesverweis verzichtet das Gericht, der Beschuldigte muss jedoch die Verfahrenskosten von über 16'000 Franken bezahlen und dem Stalking-Opfer eine Genugtuung von 1500 Franken. Weitergehende Genugtuungsforderungen verweist das Gericht auf den Zivilweg.

Die Richterin sagt weiter: «Das Urteil haben wir gut abgewogen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Geldstrafe gefordert, aber die Voraussetzung dafür sind hier nicht gegen. Zudem ist das Gericht der Meinung, dass eine Geldstrafe nicht die Wirkung erzielt, die sie sollte.»

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.