Wega-Präsident Heinz Schadegg ist über die Absage der Messe enttäuscht: «Es schmerzt uns sehr» Die Veranstalter sagen die Wega 2020 ab. Zu unsicher ist die Ausgangslage wegen der Coronapandemie. Schutzkonzepte wie etwa das Abstandhalten seien unmöglich einzuhalten. Sabrina Bächi 02.06.2020, 18.19 Uhr

Vergangenes Jahr Ende September: Viel Gedränge und wenig Abstand zwischen den Menschen. Wegen der hohen Besucherzahlen ist die Wega abgesagt. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 29. September 2019)

Heinz Schadegg ringt um Worte. Was der Wega-Präsident am Dienstagmorgen an der Pressekonferenz zu sagen hat, fällt ihm nicht leicht. «Und doch muss es raus», sagt er, holt tief Luft und verkündet, was noch nie jemand sagen musste: «Die Wega 2020 findet nicht statt.» In fast 70 Jahren, dieses Jahr wäre es die 69. Wega gewesen, musste sie noch nie abgesagt werden. Nun ist es geschehen.

Die Coronapandemie macht den Wega-Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. «Wir haben viele Gespräche geführt, Experten befragt, Möglichkeiten ausgelotet – wir haben alles dafür getan, um herauszufinden, wie es möglich wäre, die Wega durchzuführen. Leider ohne Erfolg», sagt Schadegg.

Auch mit der Regierung seien sie in engem Kontakt gewesen. «Cornelia Komposch hat sich sogar in ihren Ferien darum gekümmert», sagt Schadegg. Es zeige die Wichtigkeit der Messe. «Der gesunde Menschenverstand hat uns schliesslich zur Überzeugung gebracht, dass wir die Messe absagen müssen.»

Abstandsregeln am Volksfest nicht umsetzbar

Messeleiter Gregor Wegmüller nennt verschiedene Punkte, die sich schwierig bis gar nicht umsetzen lassen. «Was uns wirklich Sorgen macht, ist der Zwei-Meter-Abstand, den Wega-Besucher speziell im Aussengelände unmöglich einhalten können», sagt er. Weiter lasse sich die Besucheranzahl schlecht kontrollieren. «Wenn wir das Gebiet abgrenzen und Eingänge kontrollieren, überläuft wahrscheinlich der Wartebereich», erklärt Wegmüller.

Auch hier: Die erwartete Besucheranzahl sei zu gross, die Schutzkonzepte wirkungsvoll durchzusetzen. «Auch das Contact Tracing nützt nichts», sagt Wegmüller. Man könne nicht 5000 Personen in Quarantäne schicken, weil ein Wega-Besucher positiv getestet werde. Wega-Präsident Heinz Schadegg sagt:

Heinz Schadegg, Wega-Präsident. Bild: Sabrina Bächi

«Würde die Wega zum Ansteckungsherd, wäre der Imageschaden immens. Diese Verantwortung können wir nicht übernehmen.»

Alles in allem sei es aus heutiger Sicht nicht möglich, eine Wega zu organisieren, die gemäss Bundesratsvorgaben durchgeführt werden könne. «Bis jetzt haben wir rund 100'000 Franken für die Wega ausgegeben. Drei Wochen vor Messebeginn sind es Aufträge im Wert von 1,4 Millionen», sagt Wegmüller.

Gregor Wegmüller, Messeleiter Wega. Bild: Sabrina Bächi

«Eine Absage zu diesem Zeitpunkt wäre dann ein riesiger Verlust und würde die Existenz der Messe ernsthaft bedrohen.»

Ein kleines Fest ist doch noch geplant

So sehr es schmerze, die Ausgangslage sei nun für alle klar. Nicht nur die Wega, auch das umliegende Gewerbe wird die Absage zu spüren bekommen. Im Zusammenhang mit der Messe werden in der Region fünf bis sechs Millionen Franken Sekundärumsatz generiert, sei es im Baugewerbe, bei der Gastronomie oder auch beim öffentlichen Verkehr. «Das Geld fehlt nun», sagt Schadegg.

Ganz ohne Fest wollen die Veranstalter aber Ende September doch nicht sein. «Wir haben Ideen, etwa für ein Weinfelder Dorffest, aber es ist noch nichts Konkretes», sagt Schadegg.