Am Donnerstag erhielt der neue Stadler-Zug im Rahmen der Weinfelder Herbstmesse den Namen Thurgau.

Thomas Ahlburg, CEO der Stadler Rail Group, und Regierungsrat Walter Schönholzer taufen den Giruno auf den Namen Thurgau. (Bild: Reto Martin)

Mit frischem Thurwasser wird der Thurgauer Giruno getauft. Feierlich schwenken Stadler-CEO Thomas Ahlburg und Regierungsrat Walter Schönholzer den silbrigen Kübel, welcher zwecks Aufhübschung mit grünen und gelben Mäscheli verziert wurde, schwungvoll in Richtung des neuen Hochgeschwindigkeitszuges. Eine kalte Dusche also zur Taufe.

«Aus dem Thurgau für den Thurgau» ist bei diesem Zug die Devise. Das betonen alle drei Festredner. Nebst Ahlburg und Schönholzer tritt auch Werner Schurter, Leiter Regionen der SBB, vors Mikrofon. Die Zugtaufe findet im Rahmen der Wega-Eröffnung statt. Es ist erst der dritte Giruno, der einen Namen erhalten hat und nach dem Kanton Uri erst der zweite Kanton, welcher auf der Zugflotte verewigt wurde.

Es zeigt, wie wichtig der Thurgau für das Projekt Gotthard-Zug ist. Es zeigt aber auch, wie wichtig die Wega für den Thurgau ist. Denn, so betont Schurter, die Herbstmesse habe kantonale Ausstrahlung. So sei es gekommen, dass die Taufe zwar in der Kantonshauptstadt stattfindet, aber Ausgangspunkt der Feierlichkeiten die heimliche Hauptstadt und ihre Wega sind.

Historisches Wappen als Geschenk

Regierungsrat Walter Schönholzer bedankt sich seinerseits bei den SBB, die es ermöglichen, dass Wega-Besucher am Samstag Schnupperfahrten absolvieren können. «Das ist, zumindest bisher, so nur im Thurgau möglich», sagt er. Thomas Ahlburg, Stadler-CEO, bekräftigt in seiner Ansprache, dass der Giruno eben ein sehr schweizerisches und auch sehr regionales Produkt sei. Thurgauer Qualität sei es.

Schliesslich überreichen die SBB der Thurgauer Regierung noch ein Geschenk: das Thurgauer Wappen, rekonstruiert vom Wappen der historischen Gotthardlokomotive Ae 6/6. Dieses Wappen schmückt auch das Innere des Speisewagens.

Ein Selfie mit Giruno Thurgau

Die Begeisterung ob des schönen Transportmittels ist allen der rund 200 Anwesenden anzusehen. «Ein super schöner Anlass», sagt Alexandra Beck, Präsidentin des Weinfelder Stadtparlaments. Anders Stokholm, Frauenfelder Stadtpräsident, kniet gar auf den Boden und begutachtet die Sensoren am Fahrwerk, die eine Frauenfelder Firma geliefert hat. Etliche Gäste stehen vor dem neuen Zug und machen Selfies oder lassen sich in der Gruppe fotografieren.

Ruedi Zbinden, Bussnanger Gemeindepräsident, schaut stolz auf das neuste Prachtwerk, welches in seiner Gemeinde gebaut wurde. «Bussnang ist eben eine Gemeinde mit Zug», sagt er zufrieden.

Auf der Rückfahrt gleitet der Zug sanft durch die Thurgauer Landschaft. Oben dreht ein Rotmilan seine Runden. Unten fährt der neue Bussard, der Giruno namens Thurgau.