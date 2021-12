Arbon: Wer tritt die Nachfolge von Stadtpräsident Diezi an?

wechsel Arbons Stadtpräsident Dominik Diezi ist so gut wie in den Regierungsrat gewählt – wer tritt seine Nachfolge an? Der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi hat mehr als gute Karten für den Thurgauer Regierungsrat. Im Städtli diskutiert man bereits über seine Nachfolge. Dabei zeigt sich allerdings ein erstaunliches Bild: Denn bislang bringt sich nur Vizestadtpräsident Didi Feuerle ins Spiel. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.20 Uhr

Vizestadtpräsident Didi Feuerle macht sich Gedanken darüber, in die Fussstapfen von Stadtpräsident Dominik Diezi zu treten. Hier informieren die beiden über den Parkplatz beim Friedhof. Bild: Andrea Stalder

Wer wird es? Über diese Frage wird zur Zeit spekuliert. Dies, nachdem Stadtpräsident Dominik Diezi seine Kandidatur für den Regierungsrat bekanntgegeben hat sowie den Karrieresprung mit allergrösster Wahrscheinlichkeit auch schafft - und die Suche nach einem geeigneten Nachfolger beginnt (unsere Zeitung berichtete).

Bei einer genaueren Auslegeordnung zeigt sich allerdings ein interessantes Bild. Nämlich ein ziemlich trübes. Denn weder taucht in der öffentlichen Diskussion ein gehypter Name auf noch verkündet jemand ihre oder seine Kandidatur. Auch die Ortsparteien, ob gross oder klein, halten sich mit Vorschlägen noch sehr zurück.

Einzig die Grünen Arbon bringen einen Namen ins Spiel. Präsidentin Cornelia Wetzel sagt:

«Wir haben ein Interesse, eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu stellen, die oder der grüne Themen voranbringt.»

Man sei im Gespräch mit dem Grünen Didi Feuerle, derzeit Vizepräsident der Stadt. «Auch klären wir innerhalb der Partei weitere Optionen ab.» Wichtig sei, so Wetzel, dass das Amt mit einer Persönlichkeit besetzt werde, die sich mit den entsprechenden Qualifikationen und mit Weitsicht für eine gute Entwicklung und für das Gemeinwohl Arbons einsetze.

SVP will zurück in die Exekutive

Konrad Brühwiler teilt im Namen der SVP Arbon des Weiteren mit: «Natürlich ist es in unserem Bestreben, zeitnah in die Exekutive zurückzukehren.» Denn die rechte Partei ist im Stadtrat momentan nicht vertreten. Allerdings:

«Wir werden uns ab Mitte Februar 2022 mit der Nachfolge befassen, dies aus Respekt gegenüber der Kandidatur Diezis am 13. Februar.»

Von Seiten der FDP Arbon lässt Co-Präsident Martin Thalmann grundlegend verlauten: «Schade, dass nach etwas mehr als zwei Jahren schon wieder ein Wechsel kommt.» Zwar könne man den persönlichen Entwicklungsschritt des Amtsinhabers nachvollziehen. «Aber wir hoffen, dass jemand das zwei bis drei Legislaturperioden macht.»

Und: Personen, die das Anforderungsprofil erfüllten, seien tendenziell eher in Positionen, für die eine vorzeitige Kandidatur nicht förderlich sei. «Ernsthafte Kandidaturen können also noch gar nicht publik gemacht werden.» Ausserdem könne man einen offensichtlichen Anspruch einer Partei nicht sehen. «Für dieses Amt steht Persönlichkeit im Vordergrund.»

Wer hält bald Einzug ins Stadthaus? Bild: Max Eichenberger

SP-Präsident Felix Heller gibt bekannt: «Wir hören und schauen uns um.» In der linken Partei gebe es diverse gute Leute, die in Frage kämen. «Ob sie wollen, ist eine andere Frage.» Auch Heller sagt: «Es handelt sich mehr um eine Personen- als um eine Parteienwahl.» Aber die Zeit wäre sicher wieder einmal reif für eine oder einen sozialdemokratische respektive sozialdemokratischen Stapi.

Judith Huber, Präsidentin der EVP Arbon, teilt mit:

«Wir werden keinen Kandidaten stellen.»

Man sei der Ansicht, dass für das Amt des Stadtpräsidenten die Partei keine Rolle spielen solle. «Wichtig ist uns, dass die Person den nötigen Rucksack mitbringt: Empathie, Politerfahrung und Führungskompetenz.» XMV-Sprecher André Mägert meint ebenfalls: «Wir werden mit grosser Wahrscheinlichkeit keinen Kandidaten respektive keine Kandidatin nominieren.» Man fokussiere ganz auf die bisherigen Engagements in Exekutive und Legislative. «XMV-Stadtrat Jörg Zimmermann fühlt sich in seinem Amt wohl und für ein Präsidium wäre die Nachfolge in seinem Unternehmen noch nicht geregelt.»

«Die oder der Beste ist gerade gut genug»

Die Bürger Fraktion Arbon (BFA) diskutiert laut Auskunft von Präsident Reto Gmür im Moment intern über die Nachfolge des Stadtpräsidenten. «Ob das jemand aus unseren eigenen Reihen sein wird, werden wir zu gegebener Zeit kommunizieren.» Der BFA sei es wichtig, dass nicht die Partei, sondern ausschliesslich die Qualifikation massgebend sein solle. «Ebenso sind wir der Meinung, die oder der Beste ist für Arbon gerade gut genug.» Interessanterweise erhält unsere Zeitung von Diezis eigener Partei, der Mitte Arbon, innert zweitägiger Frist und auch auf wiederholte Nachfrage kein Statement.

XMV-Sprecher Mägert, der gleichzeitig Präsident der Interpartei ist, sagt:

«Grundsätzlich bin ich auch der Ansicht, dass die politische Couleur weniger wichtig ist als die nötigen Fähigkeiten.»

Ebenso habe seiner Ansicht nach keine Partei den «Anspruch» auf diese Position. «Die Mitte, die mit dem Abgang von Dominik Diezi quasi einen Sitz zu Gute hätte, ist mit Luzi Schmid weiterhin im Stadtrat vertreten.»

Findungskommission formiert sich

Mägert: «Die XMV wird sich in der überparteilichen Findungskommission einsetzen, die sich voraussichtlich Ende Januar aus Vertretern der Ortsparteien und aus Gruppierungen formieren wird.» Laut dem Interpartei-Präsidenten sind die wichtigsten Fähigkeiten, die eine Kandidatin oder ein Kandidat mit sich bringen sollte, Weitsicht und strategisches Denken, Führungserfahrung und -stärke, gute Kommunikationsfähigkeiten, Erfahrung in der Exekutive einer Stadt oder Gemeinde sowie in einem präsidialen Ressort, unter anderem Finanzen, «um die aktuelle Stabilität der Exekutive zu gewährleisten». Zudem sei einem das Kollegialitätsprinzip im Stadtrat wichtig.

«Man kann diese Ersatzwahl auch als Chance für eine gute Stadtpräsidentin oder einen guten Stadtpräsidenten sehen und nicht nur als Verlust.»

Zudem sei aufgrund der guten Arbeit der bestehenden Exekutive die Ersatzwahl wohl einfacher als beim letzten Mal. «Es hat sich vieles zum Guten verändert: Dazu zählen die Steuersenkung, der generelle Ruf nach aussen, gute Neubesetzungen von Führungspersonen im Stadthaus, eine bessere Zusammenarbeit mit dem Kanton und anderes.»

Drei Arboner und ein Auswärtiger kommen in Frage

Didi Feuerle, Vizestadtpräsident. Bild: Andrea Stalder

Abgeleitet von den Statements der Ortsparteien, dem Anforderungsprofil gemäss dem Interpartei-Präsidenten und allgemein aus der öffentlichen Diskussion kommen im Städtli am ehesten drei Personen in Frage.

Erstens der Grüne Didi Feuerle, Vizestadtpräsident und Stellvertreter von Diezi. Auf Nachfrage sagt Feuerle: «Ich überlege es mir, ich werde es mit meiner Partei und dem Umfeld besprechen.»

Anders tönt es bei Cyrill Stadler, FDP-Parlamentarier, Präsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGK), Veranstalter des Summerdays und Seilzieher beim «Presswerk». «Das Amt würde mich sehr interessieren.»

Cyrill Stadler, SummerDays-Veranstalter. Bild: PD

Er habe sich das beim Rücktritt des vorigen Stadtpräsidenten sehr intensiv überlegt, aber sich damals aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden. Denn: «Ende 2019 habe ich durch einen Teilverkauf der Beteiligung an den Festivals OpenAir St.Gallen, SummerDays Festival und Seaside Festival mit fünf Partnern die Gadget abc Entertainment Group gegründet, und kurz danach mussten wir uns mit den Folgen der Pandemie befassen, welche die Unterhaltungsbranche stark getroffen hat.»

Neben der vertraglichen Bindungen erscheine es ihm auch persönlich nicht richtig, seine Partner in der aktuellen Situation zu verlassen, um sich persönlich weiterzuentwickeln.

«Wir haben diesen Weg vor nicht einmal zwei Jahren begonnen, und ich will diese Gesellschaft zusammen mit meinen Partnern zum Erfolg bringen!»

Lukas Graf, Stadtparlamentarier. Bild: PD

Schliesslich ist latent und immer wieder SP-Politiker Lukas Graf Thema. Graf, ebenfalls Stadtparlamentarier und der ehemaliger Präsident der FGK, hält sich allerdings zurück. «Ich fühle mich geehrt, dass ich für dieses Amt in Frage komme.»

Da er auf politischer Ebene über keine Exekutiverfahrung verfüge, sehe er sich selbst allerdings nicht als valablen Kandidaten. «Zudem bereitet mir meine aktuelle Tätigkeit Freude, weshalb ich einen Wechsel in die Vollzeitpolitik bisher nie in Betracht gezogen habe.»

Michael Götte, Gemeindepräsident von Tübach. Bild: Ralph Ribi

Als Auswärtiger käme zu guter Letzt der Gemeindepräsident des St.Gallischen Tübach Michael Götte in Frage, der bereits bei den letzten beiden Stadtpräsidiums-Wahlen Thema war. Auf Anfrage sagt Götte allerdings: «Das ist für mich Null Thema.» Darüber habe er sich schlicht gar keine Gedanken gemacht.

