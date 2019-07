Am Sonntagnachmittag ist es über dem Bodensee zwischen Romanshorn und Friedrichshafen zu einem seltenen Wetterphänomen gekommen. Auf Facebook sind Bilder einer Wasserhose zu sehen.

Seltenes Wetterphänomen: Wasserhose über dem Bodensee

(Bild: Facebook/Bodenseewetter)

(red) Gesichtet und fotografiert wurde die dunkle Säule von zwei Facebook-Nutzern, die das Foto auf der Seite Bodenseewetter gepostet haben, wie FM1Today berichtet. Bezeichnet wurde der Luftwirbel als Mini-Tornado. Eine Nachfrage beim Wetterdienst MeteoNews durch das Newsportal ergab jedoch, dass es sich um eine Wasserhose handelt. «Diese sind nicht zu verwechseln mit Tornados, welche kleine Unterschiede in der Entstehung besitzen, deutlich stärker sind und viel höhere Windgeschwindigkeiten mit sich bringen können», führt Meteorologe Patrick Suter aus.

«Eine Wasserhose entsteht, wenn kalte und sehr feuchte Luftmassen über eine warme und grosse Wasseroberfläche gleiten», sagt Suter weiter. In diesem Fall seien die wiederholten kräftigen Regenschauer und teils auch Gewitter, welche über die warme Oberfläche des Bodensee gezogen sind, verantwortlich. «Die warme Luft direkt über dem See beginnt aufzusteigen und kann sich dank sich wechselnder Windrichtung zu drehen beginnen», so Suter gegenüber FM1Today.

Dieser Luftwirbel könne dann als Trombe oder Wasserhose sichtbar werden und sei oftmals mit der Wolkenunterdecke verbunden. Wenn die Wasserhose auf Land trifft, löse sie sich meistens sehr rasch wieder auf.