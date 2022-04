Wasserball Sprung in eine spannende Saison: Titelverteidiger SC Kreuzlingen muss in der NLA mit mehr Widerstand rechnen Im Kader von Kreuzlingens NLA-Wasserballern kam es zu gewichtigen Veränderungen. Und die Konkurrenz lauert nur auf einen Ausrutscher der Thurgauer, ist in Form des SC Schaffhausen und von Carouge Natation deutlich breiter geworden. Dennoch führt der Weg zum Meistertitel auch in diesem Sommer über den SC Kreuzlingen. Matthias Hafen 30.04.2022, 05.10 Uhr

Auftakt in die Freiluft-Saison: Bei schönem Wetter trainieren die NLA-Wasserballer des SC Kreuzlingen, wie hier am Donnerstag, bereits wieder im Freien. Bild: Mario Gaccioli

Der zehnte Meistertitel im vergangenen Sommer war ein Meilenstein für den SC Kreuzlingen. Jetzt, da die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, kommen nicht nur die Erinnerungen an den Triumph gegen den Erzrivalen Lugano hoch. Bei den Thurgauer NLA-Wasserballern steigt auch die Spannung wieder. Als Titelverteidiger wissen sie: Einfach wird es heuer nicht für sie.

Der Mai läutet traditionell die Freiluftsaison im Schweizer Wasserball ein. Das erste Heimspiel im Freibad Hörnli bestreitet der SC Kreuzlingen am Dienstag um 20.30 Uhr gegen Basel. Am Freitagabend schon gastierten die Thurgauer beim SC Horgen – und gewannen 15:8. Es war der vierte Sieg im fünften Spiel für den SCK.

Schon vier Teams zählen zu Kreuzlingens Widersachern

Die NLA-Meisterschaft läuft schon seit Mitte Januar. Weil es in der Schweiz aber kaum publikumsfreundliche Hallenbäder gibt, findet der erste Teil der Meisterschaft praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – und die sieben Teams tragen ganz unterschiedlich viele Spiele aus. So führen aktuell Schaffhausen und Carouge die NLA-Tabelle an, doch haben sie schon bis zu vier Begegnungen mehr ausgetragen als die Verfolger Kreuzlingen, Horgen und Lugano.

Vergangene Saison erzielte Milan Petrovic (links) im Becken noch Tore für den SC Kreuzlingen, nun gibt er als Trainer des SCK den neuen ausländischen Spielern Darko Aleksic (Mitte) und Gabor Turzai (rechts) taktische Anweisungen. Bild: Mario Gaccioli

Dem SC Kreuzlingen ist es wie den Mitfavoriten Horgen und Lugano gegönnt, im Sommer vor Publikum zur Aufholjagd zu blasen. Zu Unrecht stehen Schaffhausen und Carouge aber nicht an der Spitze. Kreuzlingens Trainer Milan Petrovic bescheinigt den Aussenseitern eine steile Entwicklung, wobei vor allem Schaffhausen Ambitionen hegt. Die Nordostschweizer waren es auch, die dem SCK Ende Februar die bislang einzige Niederlage zufügten.

Vier Leistungsträger sind nicht mehr im Becken

Die Kräfteverhältnisse in der NLA haben sich jedenfalls verschoben. Rekordmeister Horgen ist wiedererstarkt, dafür verjüngte Lugano sein Team. Und beim SC Kreuzlingen hinterlassen die Abgänge der Leistungsträger Philipp Herzog (während letzter Saison zu Horgen), Marc Herzog und Pascal Frei (beide Rücktritt) eine Lücke. Auch die Erfahrung des bisherigen Spielers Petrovic, der das Team neu trainiert, ist im Becken nicht einfach zu ersetzen. Die Ausländerpositionen sind mit Goalie Darko Aleksic (SRB/von Roter Stern Belgrad) und Gabor Turzai (HUN/von Schaffhausen) indes top besetzt. Turzai bringt viel Wasserverdrängung mit.

«Unser Ziel ist, beide Pokale zu verteidigen», sagt Trainer Petrovic – Meisterschaft und Cup. Angesichts der neuen Kräfteverhältnisse in der NLA verlangt er aber auch Bescheidenheit. «Ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung der Spieler», sagt Petrovic. «Sie nehmen die Sache richtig ernst.» Die erste grosse Prüfung wartet am 21. Mai auf Kreuzlingen: der Cupfinal auswärts gegen Lugano.

Am 29. Juli 2021 feierte der SC Kreuzlingen den zehnten Meistertitel der Klubgeschichte. Den Pokal wollen die Thurgauer auch nach dieser Saison am Bodensee behalten. Bild: Mario Gaccioli