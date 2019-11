«Was lange währt, wird endlich gut»: Die jüdische Gemeinde Konstanz musste lange warten – am Sonntag weiht sie nun ihre neue Synagoge ein

Jüdische Familien leben in Konstanz seit dem Mittelalter. Am 9. November 1938, der sogenannten Reichspogromnacht, wurde die Synagoge, wie viele andere in Deutschland, zerstört. Jüdische Gemeindemitglieder hatten zum Teil ihren Wohnsitz über die Grenze nach Kreuzlingen verlegt, wo eine jüdische Gemeinde entstand.

Am 22. Oktober 1940 wurden mehr als 100 jüdische Konstanzer, wie viele andere in Baden, ins französische KZ Gurs verschleppt. Eine Stele an zentraler Stelle in Konstanz erinnert heute an jene dunklen Jahre. Nach Kriegsende lebten in Konstanz wieder mehr Juden, die meisten von ihnen waren sogenannte «displaced persons» und wollten eigentlich in die Schweiz oder an andere Destinationen.