Für die Erschliesseung der Parzelle 745 in Weiningen fallen Kosten in Höhe von 725'000 Franken an. Den entsprechenden Kredit haben die Stimmberechtigten an der Urne gutgeheissen. Genauso wie das Budget 2021 und den Steuerfuss.

Rahel Haag 14.02.2021, 18.02 Uhr