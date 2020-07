Warmes Badewasser frei Haus: Warum die Stadt Kreuzlingen ein 650 Meter tiefes Bohrloch unterhält Tief unter Kreuzlingen fliesst Jahrtausende altes Wasser durch poröses Gestein. Ein Glücksfall für das Thermalbad. Urs Brüschweiler 17.07.2020, 04.30 Uhr

Im Jahr 2018 installierte ein Fachunternehmen eine neue Pumpe im Bohrloch auf der Kreuzlinger Festwiese. (Bild: PD)

Auf der Festwiese steht ein einsames Schild neben einem Schachtdeckel. Es ist eigentlich ein Bauvisier, hat aber nichts mit dem geplanten Stadthaus zu tun. Ruedi Wolfender, Abteilungsleiter bei der Stadt Kreuzlingen, hat es aufgestellt. Es weist auf das aktuell aufliegende Konzessionsgesuch für die Fassung von Thermalwasser hin.

Seit 1996 pumpt man an dieser Stelle 28 Grad warmes Wasser aus einer 655 Meter tiefen Bohrung an die Oberfläche und leitet es danach ins Hallenbad Egelsee. Dieses kann sich deshalb mit gutem Gewissen Thermalbad nennen.

Mit dessen Erweiterung will man eine grössere Menge des warmen Wassers nutzen. Maximal 50'000 Kubikmeter pro Jahr sollen es neu sein, statt wie bislang 25'000 Kubikmeter.

Ursprünglich war man auf der Suche nach Erdgas

In den letzten Jahren hat sich Wolfender deshalb ausführlich mit der Thematik befasst.

Gesteinsschichten der «Oberen Meeresmolasse» führen vom Appenzellerland zum Bodanrück in einem Bogen unter dem Bodensee hindurch, erklärt Wolfender. Dass man vielleicht aus dem porösen Gestein unter Kreuzlingen Thermalwasser abpumpen könnte, darauf machten Forscher nach Bohrungen in den 1980er-Jahren auf der Suche nach einem Gasspeicher auf dem Seerücken erstmals aufmerksam. Einen solchen fanden sie zwar nicht, eine spätere Testbohrung auf der Festwiese verlief aber positiv: 1988 stellte man dort ein sauberes Wasservorkommen in guter Qualität fest.

Bild von den Erneuerungsarbeiten im Schacht 2018. (Bild: PD)

Das Bohrloch blieb dann aber vorerst ungenutzt. Bis 1995 der damalige Schulpräsident Jürg Schenkel auf die Idee kam, das Wasser im Hallenbad zu brauchen. Mit Feuerwehrschläuchen und einer provisorischen Brücke über die Hauptstrasse wurden erste Versuche gemacht. Als klar war, das Wasser ist zum Baden nutzbar, verlegte man die Leitungen fix.

Zum Baden ist es okay, zum Trinken nicht

Älter als 10'000 Jahre ist das Wasser aus dem Boden und es weist einen hohen Mineralienanteil auf, wie Untersuchungen ergaben. Nur als Trinkwasser darf man es nicht nützen, weil der Fluoridgehalt zu hoch ist.

Sparen beim Frischwasserkauf und beim Abwasser Im Thermalbad wird das Wasser vor dem Einleiten ins Becken ozoniert. Dabei werden allfällige Keime abgetötet. Durch die Verwendung von Ozon kann im neuen Familien- und Freizeitbad Egelsee künftig die eingesetzte Menge an Chlor zur Wasserdesinfektion sehr tief gehalten werden. «So brauchen wir weniger Chemie», sagt Wolfender. Das Thermalwasser wird ausser zum Baden auch für die Toiletten und zur Reinigung genutzt. Über Wärmetauscher wird dem Wasser Energie entzogen und es wird über einen Aktivkohlefilter gereinigt, bevor es mit 8 Grad mittels eigener Leitung in den Bodensee abfliesst. Dadurch spart man beim Frischwasserkauf und durch die Reduzierung der Abwassermenge über 100'000 Franken jährlich.

«Und es fliesst immer genug nach.» Entsprechende Tests hätten das gezeigt. Wolfender sagt:

Versuche zeigten auch, dass die Fassungen der Thermalbäder Konstanz und Meersburg wenig Einfluss haben auf das Kreuzlinger Wasser. «Die Geologen vermuten zwischen den beiden Städten einen abdichtenden Bruch in der Gesteinsschicht.»

Stadt muss über 100'000 Franken zurückstellen

Bei der Erteilung der neuen Konzession durch den Kanton erwartet Wolfender keine Probleme. Ein Detail zum Schmunzeln hat er noch parat: Die Stadt muss in ihrer Buchhaltung bis 2071 über 100000 Franken zurückstellen. Das Geld stellt sicher, dass das Bohrloch nach Ablauf der Konzession wieder fachgerecht geschlossen wird.