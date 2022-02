Förster Daniel Hungerbühler geht in Pension

Waldwirtschaft Daniel Hungerbühler bekommt zur Pensionierung einen Weg mit seinem Namen Der Förster hat sein ganzes Berufsleben im Romanshorner Wald verbracht. Zu seinem Abschied kamen auch viele seiner ehemaligen Lehrlinge. Markus Bösch 15.02.2022, 16.30 Uhr

Daniel Hungerbühler hinter dem Schild des Weges, der seinen Namen trägt. Bild: Markus Bösch

80 Gäste mitsamt 24 ehemaligen Forstwart-Lehrlingen: Zur Pensionierung von Daniel Hungerbühler hatte die Waldkorporation zum Fest in den Forsthof eingeladen. Zu seiner Überraschung gaben ihm jene Männer die Ehre, die er in den vergangenen vier Jahrzehnten zu Forstwarten ausgebildet hatte. Und für ihn selbst wurde an der Neuwiesenwegkreuzung die Tafel «Dani Hungerbühler Weg» montiert.