Bürgerwald: Kreuzlinger Eichen sind preiswürdig

Wald «Es wurde viel geleistet»: Die Eichen im Kreuzlinger Bürgerwald sind preiswürdig 2017 erhielt die Bürgergemeinde Kreuzlingen den Preis Eiche 2200. Am Freitag wurde die Fläche durch den Verein proQuercus abgenommen. Kurt Peter 27.09.2021, 16.40 Uhr

Kreisforstingenieur Erich Tiefenbacher, Bürgerpräsidentin Cornelia Zecchinel und Stefan Studhalter von proQuercus nach der Abnahme der Eichenflächen bei der Wildsauenhütte. Bild: Kurt Peter

Der Verein proQuercus widmet sich der Eiche in allen Aspekten. Nicht nur die Pflege der Wälder steht im Fokus, es geht auch um den Erhalt, um die Wirtschaftlichkeit und um den Bau mit Eichenholz. Der Verein überreichte 2017 der Bürgergemeinde Kreuzlingen den Preis Eiche 2200 für das Natur- und Kulturerbe Eiche. Der Vorstand des Vereins, Kreisforstingenieur Erich Tiefenbacher vom kantonalen Forstamt, der Verwaltungsrat der Bürgergemeinde sowie letztjährige und diesjährige Preisträger nahmen am Freitag an der Abnahme der Flächen teil.

Zwei Perlen der Bürgergemeinde

Nach dem Rundgang, der über Eichensonderreservate, das Naturschutzgebiet Lengwiler Weiher und die Altholzinsel Schrandle führte, ging der Rundgang zur Wildsauenhütte. Cornelia Zecchinel begrüsste als Präsidentin der Bürgergemeinde die Delegation. Sie meinte:

«Mit 150 Hektaren Wald und der Waldhütte haben wir zwei Perlen.»

Das Gebiet südlich von Kreuzlingen bezeichnete sie als «Stadtwald», sowohl für Kreuzlingen wie auch für Konstanz. Es sei immer wieder eine Bereicherung, mit den Förstern im Wald unterwegs zu sein. «Förster denken an die Zukunft, bei der Verjüngung und bei der Pflege.» Sie bedanke sich dafür und für die gute Zusammenarbeit, auch mit der Stiftung proQuercus. Stefan Studhalter, Präsident der Stiftung, zeigte sich nach der Abnahme zufrieden. «Es ist zielführend, was hier geleistet wurde und geleistet wird.» Die Entwicklung der Eichenflächen im Bürgerwald sei ein Teil eines grossen Konzepts.

Wertvolle Zusammenarbeit

Erich Tiefenbacher wurde, da er Ende Januar 2022 in Pension geht, auch aus dem Vorstand der Stiftung verabschiedet. Studhalter bezeichnete dessen Mitarbeit im Vorstand als Glücksfall. Tiefenbacher habe einiges bewirkt, er habe viele gute Inputs eingebracht. Und er habe dafür gesorgt, dass sogar eine Generalversammlung in Kreuzlingen abgehalten worden sei. «Es war eine sehr wertvolle Zusammenarbeit.» Erich Tiefenbacher seinerseits sprach von einer «interessanten Zeit, die mich in viele andere Gegenden des Landes gebracht hat».