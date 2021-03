Wahlsonntag Zwei Schulgemeinden im Lauchetal wählen am Sonntag Die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Regio Märwil und der Sekundarschule Affeltrangen werden am Sonntag an die Urne gebeten. Zur Abstimmung kommen Budgets, dazu gibt es Wahlen. Mario Testa 24.03.2021, 11.30 Uhr

Roger Holenstein tritt nach zwölf Jahren als Präsident der Sekundarschulgemeinde Affeltrangen nicht mehr zur Wiederwahl an. Bild: Donato Caspari

24 Jahre lang war Pius Holenstein Mitglied der Sekundarschulbehörde von Affeltrangen, die vergangenen zwölf Jahre als Präsident. Nun tritt er am Sonntag nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen an. An seiner Stelle kandidiert Felix Diggelmann aus Märwil fürs Schulpräsidium.