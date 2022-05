Arboner Stadtpräsidium: Das Resultat des ersten Wahlgangs

Wahlkampf Arboner Stadtratswahl: René Walther setzt sich gegen Harry Ratheiser durch Am Sonntag hatten die Arbonerinnen und Arboner ihr Stadtpräsidium neu zu bestellen. Zwei Kandidaten stellten sich zur Verfügung: Pfarrer Harry Ratheiser (Die Mitte) und der Münsterlinger Gemeindepräsident René Walther (FDP). Walther hat das absolute Mehr erreicht und wird somit Nachfolger von Dominik Diezi. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 15.05.2022, 12.51 Uhr

Harry Ratheiser (Die Mitte) und René Walther (FDP) kämpften ums Stadtpräsidium. Bild: PD

Harry Ratheiser oder René Walther? Nach dem Rückzug des ehemaligen Hauptwiler Gemeindepräsidenten Matthias Gehring wurde die Ausmarchung ums Arboner Stadtpräsidium zu einem Duell. Im ersten Wahlgang am Sonntag setzte sich René Walther mit 1855 Stimmen durch. Ratheiser erreichte das absolute Mehr mit 1384 Stimmen nicht. Die Stimmbeteiligung lag bei 42 Prozent.

Dominik Diezi schafft's in den Regierungsrat

Dominik Diezi, amtierender Stadtpräsident von Arbon. Bild: Andrea Stalder

Der Sitz in Arbons Regierung wurde vakant, nachdem der amtierende Stadtpräsident Dominik Diezi (Die Mitte) im Februar die Wahl in den Thurgauer Regierungsrat geschafft hatte – wenig überraschend, denn er war der einzige Kandidat. Diezi folgt auf die unversehens zurücktretende Carmen Haag (ebenfalls Die Mitte). Noch bis Ende diesen Monat wird Diezi sein Amt ausüben.

Die Arboner Bevölkerung hatte die Wahl zwischen zwei völlig unterschiedlichen Kandidaten: Ratheiser ist Pfarrer ohne politische Erfahrung, Walther langjähriger Münsterlinger Gemeindepräsident und Kantonsrat. Walther gab seine Kandidatur noch vor der offiziellen Wahl Diezis in den Regierungsrat bekannt, Ratheiser unmittelbar danach. Beide stellten sich an mehreren Anlässen vor, etwa an den Nominationsversammlungen der Ortsparteien sowie einem öffentlichen Podium der Thurgauer Zeitung.

Der dritte Kandidat warf den Bettel hin

Matthias Gehring (SVP), ehemaliger Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus. Bild: Tobias Garcia

Ursprünglich hatten drei Kandidaten um das Amt gebuhlt. Neben Pfarrer Ratheiser und Gemeindepräsident Walther stieg der ehemalige Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus, Matthias Gehring (SVP), in den Ring. Er warf jedoch den Bettel hin, nachdem er sich mit der Findungskommission überworfen hatte. Er sagte:

«Die Fairness wird mit Füssen getreten.»

Und unterstellte dem Gremium Parteilichkeit.

Vizepräsident Didi Feuerle hält die Stellung

Didi Feuerle, Arboner Stadtpräsident ad interim. Bild: Andrea Stalder

Bis zum Amtsantritt des neuen Arboner Stadtpräsidenten wird der jetzige Vizestadtpräsident Didi Feuerle (Grüne) interimistisch das Stadtpräsidium übernehmen. Ab Juni ergeben sich somit einige Ressort-Rochaden im Stadtrat.

