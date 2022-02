Matthias Gehring will Stadtpräsident von Arbon werden

Wahlkampf «Arbon hat das gewisse Etwas»: Weshalb der langjährige Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus fürs Arboner Stadtpräsidium kandidiert Matthias Gehring möchte die Nachfolge von Neu-Regierungsrat Dominik Diezi antreten. Eigentlich wollte der SVP-Politiker letztes Jahr nach Thal wechseln. Doch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zogen ihm Simon Diezi vor. Tanja von Arx 17.02.2022, 07.29 Uhr

Matthias Gehring sucht in Arbon eine neue berufliche Herausforderung. Bild: Ralph Ribi

Matthias Gehring will es wissen. «Nach mehr als zehn Jahren in Hauptwil-Gottshaus lockt mich die persönliche Weiterentwicklung in einer grösseren Gemeinde», sagt der ehemalige dortige Gemeindepräsident, der sein Amt per Ende Jahr niederlegte. Der SVP-Politiker bezeichnet die Zeit als sehr erfreulich. Aber:

«Arbon hat das gewisse Etwas. Ich sehe enormes Potenzial und spannende Herausforderungen.»

Die örtliche SVP hat am Donnerstagmorgen seine Kandidatur bekanntgegeben. Sie schätze sich glücklich, der Wählerschaft eine dynamische und politisch sowie unternehmerisch erfahrene Persönlichkeit mit hoher Kommunikationsgewandtheit empfehlen zu können. Gehring habe unter anderem in den Bereichen Finanzen, Energielabel und Infrastruktur massgeblich zur Entwicklung von Hauptwil-Gottshaus beigetragen.

Eine spannende Grösse und eine schöne Lage

Gegenüber der Thurgauer Zeitung sagt Gehring, die Stadt habe eine spannende Grösse. Besonders seien die Lage am See und die Infrastruktur mit Hafen, Bahnhof sowie Autobahnanschluss. Vorantreiben möchte er die Entwicklung der Altstadt. «Es geht um Kompromisse, einerseits den historischen Bauten Sorge zu tragen, andererseits etwas aus dem Stadtteil zu machen.» Zudem will er Arbon zum optimalen Standort für Industrie und Gewerbe weiterentwickeln. «Nicht nur Bauland zur Verfügung stellen ist wichtig, sondern auch die nötige Infrastruktur für Firmen.» Schon heute pflegt Gehring Kontakt zum Arboner Gewerbe. Ausserdem möchte er den Langsamverkehr fördern. Auf seinen Trainingsfahrten mit dem Velo weilt er immer wieder in Arbon.

«Ich wünsche mir sichere Velowege und bessere Anschlussmöglichkeiten mit dem Zug.»

Ferner sagt er, dass er regelmässig das Summerdays-Festival besuche. «Ich schätze das breite kulturelle Angebot in der Gemeinde, das motiviert mich enorm.»

Er hat in Ruhe darüber nachgedacht

Gehring kandidierte im vergangenen Herbst als Gemeindepräsident des St.Gallischen Thal. Obwohl er Kandidat der dortigen Findungskommission war, unterlag er im zweiten Wahlgang.

«Es war ein unschöner, schmutziger Wahlkampf.»

Über ihn seien Sachen verbreitet worden, die nicht gestimmt hätten. «Schlussendlich hat es nicht geklappt, weil es zwischen den Kantonen eine Barriere gibt. Ich bin im Thurgau gut vernetzt.» Trotz der Enttäuschung habe er die Anfrage aus Arbon positiv beantwortet. Nach kurzer Bedenkzeit, er habe zuerst in Ruhe darüber schlafen und sich über das Städtli informieren wollen. Seine Frau stehe voll und ganz hinter der Kandidatur, sagt Gehring.

Der Dritte im Bunde

Damit sind es bereits drei Männer, die sich am 15. Mai zur Wahl stellen. Neben Gehring kandidieren der Münsterlinger Gemeindepräsident René Walther (FDP) und der Arboner Pfarrer Harry Ratheiser (Mitte). Gehring wünscht sich für die kommenden Wochen einen sportlich-fairen Wahlkampf. Er selber rechnet sich Chancen aus. Sollte er gewählt werden, so würde er seine Firma verkaufen. Weitere Interessierte können sich bis Ende Februar bei der Findungskommission bewerben.

Zur Person Matthias Gehring (44) hat eine kaufmännische Ausbildung absolviert, ein zweijähriges Studium zum Wirtschaftsinformatiker und weitere Ausbildungen in elektronischer Datenverarbeitung, Methodik, Didaktik sowie Finanzfragen. Nach einem Sprachaufenthalt war er Lehrgangsleiter in der Zürcher Erwachsenenbildung. Von 2011 bis 2021 leitete er als Gemeindepräsident die Geschicke von Hauptwil-Gottshaus. Daneben führte er die Swiss Licht AG in Niederbüren, gleichzeitig war er Lehrer Grundbildung Landwirtschaft und Instrumentenbau am BBZ Arenenberg und Mitglied der Geschäftsleitung des Walter-Zoos in Gossau. Sportliche Ambitionen verfolgte er als Radrennfahrer. (tva)