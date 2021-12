Florian Hafner will der Gemeindepräsident von Muolen werden

Wahlen «Ich bringe alles mit, was man für dieses Amt braucht»: Darum will der 31-jährige Florian Hafner Gemeindepräsident von Muolen werden Florian Hafner dürfte der nächste Gemeindepräsident von Muolen werden. Der 31-Jährige ist ein Dorf- und Verwaltungsmensch und derzeit noch als Gemeindeschreiber von Wittenbach tätig. Auch wenn er erst seit Mai in Muolen wohne, kenne er die Gemeinde gut, sagt der Mitte-Politiker. Michel Burtscher 13.12.2021, 16.50 Uhr

Florian Hafner will vom Wittenbacher ins Muoler Gemeindehaus. Bild: Andri Vöhringer (1. Dezember 2021)

«Muolen ist einfach cool», sagt Florian Hafner. Cool? «Ja, es gibt einen Beck, eine Käserei, eine Schule, viele Vereine und man kennt sich noch im Dorf – das ist doch perfekt.» Der 31-Jährige sitzt im Café eben diesen Becks, vor sich einen Latte macchiato, und erzählt, wieso er im Mai ins 1200-Seelen-Dorf gezogen ist und nun bereits dessen Gemeindepräsident werden will.

Hafner ist guter Laune. Er kann dem Wahlsonntag am 23. Januar entspannt entgegenblicken. Die überparteiliche Findungskommission hat ihn einstimmig für das Amt vorgeschlagen. Er ist der einzige offizielle Kandidat, nur sein Name wird auf dem Wahlzettel stehen. Eine wilde Kandidatur, die ihm das Amt streitig machen könnte, ist nicht in Sicht.

Gesunder Respekt vor dem Amt

Klar ist: Der neue Gemeindepräsident tritt in grosse Fussstapfen. Seit 17 Jahren führt Bernhard Keller die Geschicke Muolens. Er habe durchaus Respekt vor dem Amt, sagt Hafner, der wie Keller der Mitte angehört. «Gesunden Respekt.» Immerhin sei man als Gemeindepräsident hauptverantwortlich für eine Gemeinde.

«Da wäre es merkwürdig, wenn man locker-flockig an die Sache herangehen würde.»

Gleichzeitig betont Hafner, dass er wisse, worauf er sich einlasse. Und er sagt selbstbewusst: «Ich traue mir das Amt zu und bin überzeugt, alles mitzubringen, was man dafür braucht.» Der 31-Jährige ist ein Verwaltungsmensch durch und durch, hat Erfahrungen gesammelt in kleineren und grösseren Gemeinden.

Seine Stelle in Wittenbach macht ihm Spass

Er absolvierte eine KV-Lehre bei der St.Galler Stadtverwaltung, war stellvertretender Leiter des Gossauer und Leiter des Wiler Einwohneramtes. Seit 2018 ist Hafner Gemeindeschreiber in Wittenbach. Es ist ein Job, der ihm gefällt. «Das ist eine Topstelle, daran liegt es nicht», sagt er. «Eigentlich gäbe es keinen Grund für einen Wechsel.»

Wäre da nicht die Rücktrittsankündigung von Bernhard Keller gewesen. Der Entscheid, sich bei der Findungskommission zu bewerben, sei nicht schnell gefallen, sagt Hafner. «Ich habe nicht sofort gesagt: Das will ich machen!» Es sei ein längerer Prozess gewesen.

«Eigentlich wollte ich noch einige Jahre warten, bis ich ein solches Amt anstrebe.»

Alles geht ein bisschen schneller als geplant

Einmal ein Exekutivamt zu bekleiden, habe er sich zwar vorstellen können, sagt er. Als Gemeindeschreiber könne man in der Politik mitarbeiten, aber nicht mitentscheiden. «Als wir nach Muolen gezogen sind, habe ich mir darum schon überlegt, dass ich irgendwann vielleicht für den Gemeinderat kandidieren könnte.»

Jetzt geht es ein bisschen schneller – und höher hinauf. Hafner sagt: «Es passt einfach alles zusammen gerade.» Gleichzeitig ist ihm wichtig zu betonen, dass das Gemeindepräsidium nicht einfach nur ein weiterer Schritt wäre auf seiner Karriereleiter. «Ich will das nicht nur zwei oder drei Jahre machen.» Das Ziel seien mehrere Amtsperioden.

Ein Arbeitsweg von einer Minute

Hafner bezeichnet sich als Dorfmenschen. «Ich könnte mir nie vorstellen, in einer Stadt zu wohnen», sagt er. Aufgewachsen ist er in Häggenschwil, im Mai sind er und seine Frau in ihr Haus in Muolen gezogen. «Ich hätte künftig einen Arbeitsweg von einer Minute», sagt er und lacht. Auch wenn er noch nicht lange hier wohne, kenne er die Gemeinde gut.

Seine Frau ist in Steinebrunn aufgewachsen, gleich an der Grenze. Auch als Gemeindeschreiber von Wittenbach habe er immer wieder mit Muolen zu tun – etwa wenn es um das gemeinsame Grundbuchamt geht oder die Schulsozialarbeit. «Verschiedene Vereinbarungen kenne ich deshalb schon», sagt Hafner. Zudem habe er ein Netzwerk in der Region. Das sei sicher ein Vorteil.

Weder links noch rechts

Doch wo steht Hafner politisch? In die Mitte ist er Anfang dieses Jahres eingetreten. «Ihre Positionen entsprechen meinen am besten», sagt er. «Ich würde mich weder als links noch als rechts bezeichnen.» Wichtig seien ihm ein gutes Bildungsangebot, gesunde Finanzen, ein attraktiver Steuerfuss, ein gutes ÖV-Angebot und eine moderne Infrastruktur. Hafner betont:

«Muolen ist in diesen Bereichen schon heute gut aufgestellt. Man muss darum auch nicht alles verändern.»

Als Gemeindepräsident würde er daran arbeiten, sagt er, dass Muolen «seinen Dorfcharakter behalten kann und weiterhin attraktiv ist für Jung und Alt».

Ehrlich, offen und humorvoll

Zuerst würde Hafner in einem 50-Prozent-Pensum bei der Gemeinde angestellt sein, ab 2023 kämen noch 20 Stellenprozente für Verwaltungsaufgaben hinzu. Das sei ideal, sagt er. Gerade auch mit Blick auf die Familienplanung sei es ihm wichtig, nicht Vollzeit zu arbeiten. «Mir ist aber auch bewusst, dass Gemeindepräsident kein 0815-Job ist.»

Bis zum Wahlsonntag bleiben nun noch rund sieben Wochen. Die Zeit will Hafner nutzen, um sich der Bevölkerung an verschiedenen Anlässen vorzustellen. Ehrlich, offen und humorvoll, so beschreibt sich Hafner als Person. So wolle er auch nach seiner Wahl bleiben. «Ich will kein stierer Gemeindepräsident werden.»