Wahlen Es bleibt bei den zwei Kandidaten fürs Stadtpräsidium Arbon Auf der offiziellen Liste werden nur die Namen von Harry Ratheiser (Mitte) und René Walther (FDP) stehen. Weitere Bewerber sind bis Terminschluss am Montagabend keine dazu gekommen. Und der Wahlkampf dürfte nun doch nicht von einem juristischen Hickhack begleitet sein. Markus Schoch 22.03.2022, 16.20 Uhr

Harry Ratheiser (Mitte) und René Walther (FDP) sind die beiden offiziellen Kandidaten. Bild: Markus Schoch

So wie es aussieht, werden Harry Ratheiser und René Walther die Wahl ums Arboner Stadtpräsidium am 15. Mai allein unter sich ausmachen. Bis am Montagabend konnten sich Bewerber bei der Stadt melden, um auf die offizielle Namensliste zu kommen. Wie die Stadt am Dienstagmorgen mitteilt, sind keine weiteren Kandidaturen eingegangen. Matthias Gehring von der SVP zog sich bekanntlich am vorletzten Samstag zurück, nachdem ihm einzelne Mitglieder der Findungskommission im Anschluss ans erste Hearing sehr schlechte Noten erteilt hatten.