Emil Müller wird Gemeindepräsident von Egnach

Wahlen Ein Engadiner macht das Rennen ums Gemeindepräsidium von Egnach Emil Müller wird Mitte des nächsten Jahres Nachfolger von Stephan Tobler, der in Pension geht. Der Gemeindepräsident von Zernez machte bereits im ersten Wahlgang am Sonntag alles klar und liess seinen beiden Konkurrenten keine Chance. Markus Schoch 28.11.2021, 13.03 Uhr

Emil Müller am See in der Badi Wiedehorn. Bild: PD/Patrick Itten

Der 56-Jährige Engadiner von der Mitte holte am Sonntag im ersten Wahlgang 1196 Stimmen und übertraf damit das absolute Mehr (1070 Stimmen), was ihm die Wahl sicherte. Stefan Ziegler (SVP) als Lokalmatador und Egnacher Gemeinderat im dritten Amtsjahr konnte mit 737 Stimmen noch einigermassen den Anschluss halten. Abgeschlagen auf Rang 3 mit 181 Stimmen liegt der Parteilose Beat Buchmann aus Amlikon-Bissegg. Und dabei hatte dieser im Wahlkampf versprochen, als Gemeindepräsident von Egnach das weitläufige Dorf innerhalb von acht Jahren zur attraktivsten Wohngemeinde im Kanton zu machen und für stabile sowie gesunde Finanzen zu sorgen.

Müller als Vertreter der Mitte konnte in den letzten Wochen nicht nur auf die Unterstützung seiner eigenen Partei zählen, sondern auch auf diejenige der SP und der EVP. Zudem hatte er prominente Fürsprecher aus seiner Heimat. Sowohl der Stadtpräsident von Chur, Urs Marti (FDP), als auch der Bündner Regierungsrat Christian Rathgeb (FDP) machten sich in Leserbriefen für Müller stark und lobten ihn in den höchsten Tönen.

Seit über 20 Jahren Gemeindepräsident

Zu Gute gekommen sein dürfte ihm vor allem aber seine Erfahrung, die er als langjähriger Gemeindepräsident von Zernez und als Kantonsrat in Graubünden mitbringt. Sein beruflicher Hintergrund als Bio-Bauer war für Müller in der nach wie vor sehr stark von der Landwirtschaft geprägten Gemeinde Egnach vermutlich ebenfalls kein Nachteil. Er selber bezeichnet sich als Macher.

Müller will sich aus persönlichen Gründen beruflich neu orientieren. Er hat kürzlich geheiratet und einen neuen Lebensmittelpunkt im Unterland gefunden.