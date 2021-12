Seegemeinden wollen die Bodenseewärme anzapfen

Wärmegewinnung Eine Chance für Generationen: Die Thurgauer Seegemeinden möchten den Energiespeicher vor ihrer Haustür anzapfen Die Regio Kreuzlingen will dem Projekt Seethermie der EKT zum Durchbruch verhelfen. Auch Arbon und Diessenhofen sind mit im Boot. Doch für den hohen Investitionsbedarf spekuliert man auf die TKB-Millionen. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.10 Uhr

René Walther will mit einem Netzwerk entlang von See und Rhein dazu beitragen, dass rasch eine gemeinsame Plattform geschaffen wird, um die Seethermie zu fördern. Bild: Tobias Garcia

«Die Nutzung der Seethermie ist für uns eine einmalige Chance.» So lässt sich Münsterlingens Gemeindepräsident und Präsident der Regio Kreuzlingen, René Walther, in einer Mitteilung zitieren. «Aber wir müssen jetzt rasch eine gemeinsame Plattform schaffen, um die Seethermie zu fördern und um konkrete Projekte gemeinsam anpacken zu können.» Der richtige Weg dafür sei das Projekt Seethermie Thurgau der EKT, dem kantonalen Energieversorgungsunternehmen, findet Walther.

Als eine Chance für Generationen wird dieses in der Projektbeschreibung beworben. Fernziel ist der Bau von bis zu fünf Seethermie-Werken am Bodensee, welche die emissionsfreie Heizung und Kühlung der seenahen Regionen ermöglichten. Man habe einen «beinahe unerschöpflichen Energiespeichers vor der Haustür», heisst es in der Mitteilung der Regio Kreuzlingen. Das Seewasser könne mit sogenannten Seethermie-Wärmeverbünden im Winter zum Heizen und – mit der Klimaerwärmung immer wichtiger – im Sommer zum Kühlen benutzt werden.

Studien zeigen grosses Potenzial auf

In aufeinander abgestimmten Machbarkeitsstudien hätten zuletzt der Kanton Thurgau wie auch die Regio Kreuzlingen Potenziale für die Seethermie am Bodensee und am Rhein identifiziert. Diese will man nun genauer analysieren und erschliessen.

Gemeinsam in die Zukunft rudern: PR-Bild des EKT-Projekts Seethermie Thurgau. Bild: PD

Der Bau von Seewassererfassungen sei aber teuer, schreibt die Regio Kreuzlingen weiter. Zudem gelte es, strenge Auflagen zum Gewässer- und Umweltschutz in den sensiblen Uferbereichen einzuhalten. Ohne Unterstützung der öffentlichen Hand sind private Investoren nicht bereit, diese Risiken zu tragen. Die Regio Kreuzlingen unterstütze deshalb das Projekt Seethermie Thurgau.

Präsident René Walther und Vizepräsident Thomas Niederberger hätten sich mit Energie Kreuzlingen und den Projektverantwortlichen des EKT zu einem offenen Austausch getroffen, wird berichtet. Sie seien zur Überzeugung gekommen, dass nur mit gemeinsamen Kräften und in Zusammenarbeit mit Investoren aus der Privatwirtschaft entscheidende weitere Schritte unternommen werden können. Die EKT habe genau deshalb ein Projekt entwickelt, um gemeinsam Seewasserfassungen zu planen und zu realisieren. Beantragt hat man dafür Geld aus dem Topf der zu verteilenden TKB-Millionen.

Ein Auge auf die TKB-Millionen

Für René Walther ist klar, dass es noch viele Hürden zu nehmen gibt: «Bis zur Realisierung von Projekten kann es noch Jahre dauern, aber wenn wir es jetzt nicht gemeinsam packen – wann dann?» Thomas Niederberger, Kreuzlinger Stadtpräsident und Vizepräsident der Regio Kreuzlingen, teilt die Euphorie:

Thomas Niederberger,

Stadtpräsident Kreuzlingen. Bild: PD

«Es ist ein Generationenprojekt, das für die ganze Region einen Beitrag zur nachhaltigen Wärmegewinnung leistet.»

Er sei deshalb überzeugt, dass die Förderung der Seethermie über den Erlös der Partizipationsscheine der TKB «vertieft und wohlwollend geprüft werden muss». Damit könne die dringend benötigte regionale Ausgeglichenheit erreicht werden, die der Vorlage für den Erlös der Partizipationsscheine bislang fehle. Die breite Unterstützung für eine zukünftige Abstimmungsvorlage in der Region Kreuzlingen könne auf diese Weise gesichert werden.

Weitere Städte am Wasser sind dabei

Auch ausserhalb der Regio Kreuzlingen teilt man die Begeisterung für das Projekt. Seitens der Stadt Arbon unterstützt Stadtpräsident Dominik Diezi das Anliegen mit Nachdruck. Die Stadt habe eine eigene Machbarkeitsstudie für Arbon Nord inklusive Altstadt in Auftrag gegeben.

Dominik Diezi,

Stadtpräsident Arbon. Bild: Ralph Ribi

«Auch in Arbon könnte ein sehr grosser Teil des Wärmebedarfs aus dem Seewasser gedeckt werden.» Und auch in Diessenhofen sei man an der Prüfung, ob sich eine thermische Rheinwassernutzung technisch, ökologisch und wirtschaftlich realisieren lassen würde, sagt der Stadtpräsident Markus Birk.

