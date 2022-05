Wäldinger Stimmvolk spricht sechsstelligen Kredit für Bachöffnung

Wäldi Hochwasserschutz ist aktuell nicht gewährleistet: Stimmvolk spricht einen sechsstelligen Kredit für Bachöffnung Am Freitagabend kam das Stimmvolk in Wäldi zur Gemeindeversammlung zusammen. Hauptthemen waren Hochwasserschutz und die Renovierung einer alten Liegenschaft. Viviane Vogel 15.05.2022, 16.30 Uhr

Gemeindepräsident Adrian König leitet die Wäldinger Gemeindeversammlung. Bild: Viviane Vogel

In der Gemeinde gibt das Weltgeschehen den Ton an. «Viele Projekte sind noch nicht abgeschlossen, weil uns die Witterung immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat», sagt der Wäldinger Gemeindepräsident Adrian König am Freitagabend.