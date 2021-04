Wäldi «Eine David-gegen-Goliath-Situation»: Der Napoleonturm tritt in einem Wettbewerb um eine Webcam unter anderem gegen das Verkehrshaus an Der Napoleonturm in Wäldi verfügt zwar bereits über eine Webcam, doch die genügt den Ansprüchen schon lange nicht mehr. Deshalb versucht der Verein sein Glück nun bei einem Wettbewerb. Rahel Haag 08.04.2021, 16.55 Uhr

Der Napoleonturm im Morgenlicht: Gestochen scharf sollen in Zukunft auch die Bild der Webcam, die den Blick von oben zeigt, sein. Bild: PD/Urs Keller

Blauer Himmel, ein paar Wolken, Sonnenschein. So präsentiert sich der Blick vom Napoleonturm in Wäldi via Webcam. Sie erfüllt ihren Zweck, doch die Landschaft ist ziemlich verpixelt. Deshalb würde der Verein Napoleonturm zu Hohenrhein sie auch gerne durch eine neue ersetzen. Kostenpunkt: 10'000 bis 15'000 Franken. Vereinsmitglied und Webmaster Urs Keller sagt: