Die Volksschulgemeinde (VSG) Amriswil-Hefenhofen-Sommeri steht bei drei Schulhäusern in sämtlichen Gemeinden der VSG ziemlich unter Druck, was den Platzbedarf angeht. Am weitesten fortgeschritten ist man bei der Schulanlage Hemmerswil, zu der eine Machbarkeitsstudie mit vier Varianten vorliegt. Dabei hat sich die Schulbehörde alle Optionen offengelassen – von einer Minimalvariante mit der nötigsten Sanierung über eine Sanierung mit Erweiterung bis hin zu einem Neubau. Nach Abwägung sämtlicher Faktoren gelangte die Behörde zur Erkenntnis, dass ein Neubau mittelfristig die bessere und auch günstigere Variante ist, und man zudem keine Kompromisse aufgrund des bestehenden Gebäudes (Baujahr 1982) eingehen muss, dessen Haustechnik in den nächsten Jahren komplett ersetzt werden muss.

Ebenfalls eine Machbarkeitsstudie hat die Schulbehörde für das Schulhaus Sommeri in Auftrag gegeben. Ende Juni liegen die Ergebnisse dazu vor. Auch da werden von Sanierung bis Neubau alle Varianten geprüft. Zuletzt besteht auch beim Schulhaus Sonnenberg in Hefenhofen noch Handlungsbedarf. (man)

Infoveranstaltung

Über die drei Machbarkeitsstudien informiert die VSG die Bevölkerung am Dienstag, 24. Mai, um 19.30 Uhr im Kulturforum.