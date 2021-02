VSG Amriswil-Hefenhofen-Sommeri Ein Flyer zur Schulbehördenwahl sorgt für Irritation: «Es erstaunt schon ein bisschen...», schreibt ein Amriswiler Schulbürger Rolf Hess findet es seltsam, dass auf einem Flyer zur Wahl der Schulbehörde nur die sechs Bisherigen von insegsamt neun Kandidierenden zur Wahl empfoheln werden. Er sieht darin eine Wettbewerbsverzerrung. Manuel Nagel 17.02.2021, 04.30 Uhr

Das Volksschulgemeindelogo rechts oben verleiht dem Flyer der sechs Bisherigen einen offiziellen Anstrich. Bild: Manuel Nagel

(16. Februar 2021)

Als ehemaliger Thurgauer Kantonszahnarzt ist sich Rolf Hess gewohnt, zu bohren und auf den Zahn zu fühlen, wenn etwas nicht so ist, wie es seiner Meinung nach sein sollte. Als er in den letzten Tagen seinen Briefkasten öffnete und darin einen Wahlflyer für die Schulbehörde vorfand, so verursachte dieser zwar keine Schmerzen, jedoch Irritation bei Hess.