VORSTOSS Kein erhöhtes Ferienfeeling im Kreuzlinger Seeburgpark: Der Stadtrat erteilt dem Wunsch nach einem Sandstrand eine Absage Zwei SP-Gemeinderätinnen wollten den Weg über die Steine ins Wasser zum Baden für die Parkbenutzer erträglicher gestalten. Die Stadtregierung findet aber, das sei der falsche Ort und sieht hier keinen Spielraum für eine Umgestaltung des Seeufers. Urs Brüschweiler 09.03.2021, 16.40 Uhr

Das Ufer im Kreuzlinger Seeburgpark ist und bleibt wohl steinig. Bild: Reto Martin

(5. Oktober 2020)

«Der Stadtrat ist der Auffassung, dass der Seeburgpark keine Badi ist.»

Die Exekutive sagt klar und deutlich Nein zu einem Sandstrand oder einer anderen Anpassung zu Gunsten von Badenden. Das Anliegen widerspreche den definierten Zielen für das Gebiet grundlegend. «Wir beabsichtigen derzeit keine Umgestaltung des Uferbereichs zwischen Seeburgturm und Seemuseum», schreibt der Stadtrat in der Beantwortung einer schriftlichen Anfrage aus dem Gemeinderat.

«Grosse, glitschige, teils scharfkantige Steine»

Im vergangenen Oktober hatten die beiden Gemeinderätinnen Elina Müller und Kathrin Wittgen einen entsprechenden Vorstoss im Namen der SP-Fraktion eingereicht. Im Coronasommer, als viele Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger ihre Ferien zu Hause verbrachten, hätte sich wiederum gezeigt, wie beliebt der Seeburgpark auch bei Badewilligen sei.

Elina Müller, SP-Gemeinderätin. Bild: PD

Kathrin Wittgen, SP-Gemeinderätin. Bild: PD

Aber: Das Einsteigen ins Wasser «über die grossen, glitschigen, teils scharfkantigen Steine ist für alle ein Balanceakt». Müller und Wittgen regten eine teilweise Umgestaltung des Ufers an. «Vielleicht wäre dort sogar ein Sandstrand für Kreuzlingen möglich?», schrieben sie in ihrer Anfrage.

Es gibt mehrere Argumente dagegen

Nein, ist er nicht, beantwortet nun der Stadtrat die Frage. Besagte Uferabschnitte würden von dahinterliegenden Naturschutzgebieten begleitet, es handle sich dabei um Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. Ein veränderter Badebetrieb würde zwangsläufig zu stärkerer Störung in diesen Schutzgebieten führen. Negative Auswirkungen auf Flora und Faune wären zu erwarten. Und:

«Über kurz oder lang käme das Verlangen nach Sitz- und Spielmöglichkeiten sowie sanitären Einrichtungen auf.»

Dies würde den Charakter des Ufers im Seeburgpark negativ verändern und widerspreche dem Richtplan diametral, betont der Stadtrat. Die heutigen grossen Steine im seenahen, einst künstlich aufgeschütteten Gelände, wirkten überdies der Erosion durch Wellenschlag entgegen.

«Ein Sandstrand ist im Seeburgpark am falschen Ort.»

Mehr Potenzial in Richtung Grenze

Eine intensive Nutzung des Seeufers sei vom Yachthafen bis zum Schwimmbad Hörnli möglich, der Seeburgpark gelte als Gebiet für die extensive Nutzung. Für den Bereich zwischen der Kunstgrenze und dem Schifffahrtshafen, definiert als Gebiet mit hohem Veränderungspotenzial, gibt es allerdings Gestaltungsspielraum, lässt der Stadtrat durchblicken. «Längerfristig wäre es grundsätzlich denkbar, in den intensiven Nutzungsbereichen die Einrichtung eines Badestrandes zu prüfen, allenfalls auch grenzüberschreitend mit der Stadt Konstanz», ist in der Beantwortung zu lesen.

Konstanz will Klein Venedig attraktiver gestalten

Die Nachbarstadt arbeitet ganz aktuell an einer Weiterentwicklung für den «Festplatz Klein Venedig». Von einem «Volkspark bis zum See» ist die Rede. «Erste kleinere Massnahmen, wie eine provisorische Beleuchtung am Seeufer, zwei Tischtennisplatten, ein Volleyball-Rasenfeld und ein Toilettenwagen sind bereits im vergangenen Sommer umgesetzt worden», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Konstanz. Hier will man anknüpfen und bereits im kommenden Sommer soll das Areal etwa für Jugendliche noch attraktiver gestaltet werden.