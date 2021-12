Egnach vergibt Umweltpreis 2021 an Ehepaar Meier

Vorbild «Wir lassen das Unnötige sein»: Marianne und Beat Meier erhalten den Umweltpreis der Gemeinde Egnach Das Ehepaar hat sein Haus energietechnisch total saniert und lebt sehr umweltbewusst. Der Garten ist ein kleines Naturparadies. Trudi Krieg 23.12.2021, 12.03 Uhr

Checkübergabe: Agnes Stucki, Marianne und Beat Meier, Stephan Tobler und Luzi Tanner. Bild: Trudi Krieg

Einfach und effizient ist das Konzept des Ehepaars Meier, um einen möglichst kleinen ökologischen Fussabdruck in der Umwelt zu hinterlassen: «Wir machen, was uns vernünftig erscheint, und lassen das Unnötige sein», sagt Beat Meier. Damit überzeugten die beiden die Jury der Gemeinde Egnach für den Umweltpreis. Gemeindepräsident Stephan Tobler, Agnes Stucki, Bereichsleiterin Bau und Umwelt, Gemeinderat Luzi Tanner, Präsident der Energiekommission, und Gemeinderätin Priska Lang überbrachten den Check im Wert von 1000 Franken den Gewinnern, die in der Rudwies wohnen.

Das Beste herausholen

Ein 46 Jahre altes Wohnhaus total zu sanieren und energietechnisch auf Vordermann zu bringen, sei bemerkenswert, sagte Tobler. Junge Leute würden manchmal alles abreissen oder alles ganz neu bauen, aber dass jemand in fortgeschrittenem Alter noch eine Totalsanierung seiner Liegenschaft vornehme und so einen Beitrag zur Energiewende leiste, sei ehrenwert.

«Wir haben in all den Jahren laufend Geld ins Haus investiert und immer wieder etwas gemacht», berichtete Beat Meier. In diesem Jahr war es eine umfassende Renovation der Gebäudehülle mit Wärmedämmung. «Unser Haus kann jetzt energetisch wieder in der Liga mit Neubauten mitspielen.» Ausserdem wurde das Eternitdach saniert und eine Fotovoltaikanlage montiert. Seither wird gebacken, gekocht und gewaschen, wenn die Sonne scheint.

Sie fahren mit dem Velo oder Zug und kaufen saisonal ein

Auch sonst leben Meiers sehr umweltbewusst. Sie fliegen nicht in die Ferien, sondern fahren mit dem Zug – auch ins Ausland. Sie besitzen kein Auto, sondern benutzen Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel und kaufen saisonale und regionale Produkte ein. Ein Rundgang durch den Naturgarten mit Teich, Pflanzen, allerlei kreativ gestalteten Objekten und Lebensräumen für Eidechsen, Schmetterlinge, Ringelnattern und Igeln überzeugte die Verantwortlichen der Gemeinde vollends. Es sei nicht immer lustig, sagt Marianne Meier. Zum Beispiel, bei Regen mit dem Velo unterwegs zu sein. «Die Freunde überwiegt aber eindeutig.»