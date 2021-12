7 Thurgau Indien Ladies für Schweizer Nationalteams aufgeboten

Eishockey Weil die Nati ruft, fehlen den Thurgau Indien Ladies plötzlich sieben Spielerinnen Die Thurgau Indien Ladies stehen vor einer Woche der Wahrheit. Die NLA-Frauen aus Kreuzlingen bestreiten in den nächsten Tagen wichtige Partien im Kampf um einen Playoff-Platz. Doch das Trainerduo Matthias Rehmann/Anja Stiefel muss gleich auf mehrere Spielerinnen verzichten. Daniel Monnin 07.12.2021, 04.10 Uhr

Lena Marie Lutz (hinten, im Testspiel der Schweizerinnen gegen Japan) , ist eine der Indien Ladies, die für eine nationale Auswahl aufgeboten wurden. Gian Ehrenzeller/Keystone (Romanshorn, 11. November 2021)

Die Gemütslage der Thurgau Indien Ladies ist nach der Niederlagenserie und dem Fall unter den Playoff-Strich in der NLA trotz überstandener Coronaquarantäne und der Rückkehr von verletzten Spielerinnen immer noch durchzogen: Unter der Woche ein deutlicher Sieg im Cup-Nachtragsspiel in Ambri, am Sonntag eine ebenso deutliche Niederlage im anschliessenden Viertelfinal gegen Lugano. Damit verpassen die Thurgauerinnen das Cup-Finalturnier von Mitte Januar und damit die erste Möglichkeit auf den Gewinn einer Medaille.