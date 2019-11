Räbeblatt: Die Spatzen pfeiffen es von den Dächern: Der Herbst kommt und damit bald die Zeit ein Futterhäuschen für die gefiederten Freunde aufzustellen. TZ-Redaktorin Sabrina Bächi erklärt, was Spatzen mit dem Journalismus zu tun haben.

Glosse Von Vögeln und Vögeln - oder wie der Lokaljournalismus funktioniert Räbeblatt: Die Spatzen pfeiffen es von den Dächern: Der Herbst kommt und damit bald die Zeit ein Futterhäuschen für die gefiederten Freunde aufzustellen. TZ-Redaktorin Sabrina Bächi erklärt, was Spatzen mit dem Journalismus zu tun haben. Sabrina Bächi

Sabrina Bächi, Leiterin Ressort Weinfelden. (Bild: Andrea Stalder)

Ich gebe es gerne zu: Ich liebe Vögel. Als Hobbyornithologin freue ich mich schon auf gefrorenen Boden und Schnee. Dann ist es Zeit, mein Vogelfutterhäuschen aufzustellen und die gefiederten Freunde beim Fressen zu beobachten. Auch wenn das Beobachten von Vögeln nur ein Hobby ist, mit meinem Beruf hat es unglaublich viel zu tun. Tagtäglich treffe ich auf die verschiedensten Arten von komischen Vögeln.

Es gibt Vögel, die sind klein und haben ein unglaublich lautes Stimmorgan. Man könnte sie die Scherrerzaunkönige nennen. Es gibt Vögel, die zeigen vor allem ihr wunderschönes Federkleid, nennen wir sie die Missenstieglitze. Es gibt die Nachahmer, die einem täuschend echt vorspielen, jemand anderes zu sein. Passend wäre hier wohl der Name Götz-Star.

Dann gibt es die Turner, die wie die Schwanzmeisen an dünnen Ästen hangeln und hauptsächlich in der Gruppe unterwegs sind. Oder die Sänger wie etwa Amseln, die ihren Gesang bis in die Abendstunden verlauten lassen. Die vielen Handwerker, die wie der Kleiber mit Holz und Leim für sich passende Möbel herstellen und zu guter Letzt die Gemeindeoberhäupter, die wie Greifvögel über allem fliegen und schauen, ob unten alles läuft.

Und schliesslich gibt es noch die vielen Spatzen, Kohlmeisen und Buchfinken. Sie kommen so oft vor, sie könnten leicht vergessen gehen. Aber gerade im Lokaljournalismus sind sie sehr wichtig. Denn auch ein Spatz kann eine tolle Geschichte erzählen.