Polizei und Gemeinde stellen Fahrenden ein Ultimatum, die in Salmsach zu lange ein Lager aufgeschlagen haben Auf dem Grundstück von Landwirt Ulrich Kesselring hatten sich Fahrende installiert. Für 17 Tage, allerdings dürfen sie lediglich für zwei Wochen bleiben. Die Kantonspolizei und der Gemeindepräsident forderten, das Gelände noch am selben Tag zu räumen. Tanja von Arx 06.08.2020, 19.00 Uhr

Auch auf dem Grundstück von Ulrich Kesselring in Hefenhofen campierten die Fahrenden. Manuel Nagel (14. September 2018)

Martin Haas, Gemeindepräsident von Salmsach. PD

Im idyllischen Dorf am See tut sich zur Zeit so einiges. Nicht nur politisch gibt Salmsach zu reden, sowohl was den Gemeinderat als auch die Schulbehörde anbelangt (unsere Zeitung berichtete). Gestern kam es auch zu einem Polizeieinsatz – dies wegen Fahrender, die sich auf der Wiese von Landwirt Ulrich Kesselring installiert hatten, wie Recherchen der Thurgauer Zeitung ergeben. Laut Gemeindepräsident Martin Haas dürfen jene lediglich für einen beschränkten Zeitraum von zwei Wochen verweilen.